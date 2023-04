Nie żyje Jerry Springer

Jerry Springer, legendarny gospodarz talk-show zmarł w wieku 79 lat. "Daily Mail" powołując się na oświadczenie rodziny podaje, że celebryta "zmarł w spokoju w swoim domu w Chicago". Rodzina miała też przekazać, że u Springera kilka miesięcy temu zdiagnozowano nowotwór, a stan jego zdrowia pogorszył się w ostatnim tygodniu.

Jerry Springer nie żyje. Przez 27 lat prowadził talk-show

Jerry Springer przez 27 lat był prowadzącym bijącego rekordy popularności talk-show "The Jerry Springer Show". W kontrowersyjnym programie nie brakowało ostrych kłótni, a nawet bójek, które rozpalały publiczność.

Po śmierci gwiazdora głos zabrała rzeczniczka rodziny Jene Gavin. - Umiejętność Jerry’ego do nawiązywania kontaktów z ludźmi była podstawą jego sukcesu we wszystkim, czego próbował. Niezależnie od tego, czy była to polityka, radio czy po prostu żarty z ludźmi na ulicy - powiedziała.

Dodała, że "Jerry był niezastąpiony, a pamięć o jego intelekcie, wielkim sercu i poczuciu humoru będzie żyła wiecznie.

RadioZET.pl/"Daily Mail"