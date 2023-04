Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych oficjalnie ogłosił we wtorek, że będzie się ubiegał o reelekcję. W ocenie mediów, przed obecną głową państwa stoi teraz nie lada wyzwanie. Musi przekonać wyborców, że mimo wieku poradzi sobie z wyzwaniami prezydentury przez kolejne cztery lata.

Joe Biden ubiega się o reelekcję. "Potrzebuje więcej czasu"

W nagraniu opublikowanym przez Joe Bidena, ten określił kampanię wyborczą jako walkę z republikańskim ekstremizmem. Argumentował, że potrzebuje więcej czasu, aby w pełni zrealizować swoją obietnicę "przywrócenia charakteru narodu". - Kiedy cztery lata temu kandydowałem na prezydenta powiedziałem, że toczymy bitwę o duszę Ameryki i nadal to robimy - powiedział.

- Pytanie, które obecnie sobie stawiamy brzmi: Czy w nadchodzących latach będziemy mieli więcej, czy mniej wolności. Więcej prawi, czy mniej. Wiem, jaka powinna być odpowiedź i myślę, że wy też wiecie. To nie jest czas na samozadowolenie. Dlatego ubiegam się o reelekcję - powiedział.

CNN pisze, że "oficjalna deklaracja Bidena rozwiewa wszelkie wątpliwości co do jego intencji i rozpoczyna rywalizację, która może przerodzić się w rewanż z Donaldem Trumpem". "Biden przystępuje do wyścigu ze znacznym dorobkiem legislacyjnym, ale też niskim poparciem. Obecnie Joe Biden jest najstarszym prezydentem w historii i konfrontuje się z uporczywymi pytaniami o swój wiek" - napisano.

Amerykanie są przeciwni. Głównym powodem jest wiek prezydenta

W ankiecie przeprowadzonej przez NBC News tylko 26 proc. Amerykanów oceniło, że Joe Biden powinien kandydować na kolejną kadencję, przeciwnych temu było aż 70 proc. ankietowanych. Niemal połowa osób, które nie popierają kandydatury Bidena twierdzi, że głównym powodem takiego poglądu jest jego wiek.

Innego zdania są doradcy prezydenta USA, którzy twierdzą, że jego wiek reprezentuje dziesięciolecia doświadczenia. To przyczyniło się do sporego dorobki legislacyjnego Bidena i miało "przynieść wymierne korzyści gospodarcze w całym kraju".

RadioZET.pl/CNN/NBC News