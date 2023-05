Już nie tylko armia i wagnerowcy. Rosjanie chcą wysłać na front bezpańskie psy

Od ponad roku trwa brutalna wojna na Ukrainie. Początkowo autokrata Władimir Putin obwieścił światu, że jego armia zdobędzie Kijów w kilka dni. Dziś już wiemy, że były to zwykłe mrzonki, a jedyne co udało się osiągnąć wojskom Kremla, to udowodnienie światu, że bestialstwo i brak poszanowania dla życia cywilów to dla najważniejsze wartości.

Nowy pomysł Rosjan. Chcą wykorzystać psy na froncie

W obliczu rosnących strat, tak w ludziach, jak i sprzęcie, rosyjscy politycy wpadają na coraz to nowsze pomysły tego, jak zdobyć przewagę w Ukrainie. We wtorek zaskakującą inicjatywę przedstawił zasiadający w rosyjskiej Dumie Fiedot Tumsow. Polityk chce, żeby w podboju suwerennego państwa pomogły bezpańskie psy.

Przynależący do socjalistycznej frakcji "Sprawiedliwa Rosja - Za prawdę" Tumsow powiedział, że "mamy w kraju bardzo wielu treserów psów". - Oni mogą uczyć zwierzęta różnych umiejętności. Opiekunowie mogą szkolić duże, agresywne psy i kierować je na pole woalki. Niech pomagają w wyciąganiu rannych, biorą udział w rozminowywaniu - stwierdził.

Propozycja Fiedota Tumsowa znalazła się w ustawie dotyczącej nowych przepisów dotyczących praw zwierząt, którymi zajmie się w najbliższym czasie Duma Państwowa.

RadioZET.pl/Unian.ua/polsatnews.pl