Już wiedzą, czy 21-letnia Polka jest zaginioną Madeleine McCann. "Strzał w dziesiątkę"

Julia Faustyna uważa, że jest zaginioną przed laty Madeleine McCann. 21-letnia Polka pokazała ostatnio na Instagramie serię zdjęć, które mają świadczyć o tym, że to prawda. Dziewczyna przekonywała, że ma tę samą charakterystyczną wadę oka oraz podobny układ pieprzyków. Julia zapowiedziała, że podda się badaniom genetycznym, rodzice zaginionej Brytyjki również zgodzili się na to samo.

Szwajcarska firma AVA-X, specjalizująca się w sztucznej inteligencji używanej do rozpoznawania twarz, porównała zdjęcia obu dziewcząt. Przeprowadzona analiza miała wykazać, że Julia prawdopodobnie nie jest zaginioną Madaleine. - Można sobie oszczędzić testu DNA - stwierdził współzałożyciel firmy Christian Fehrlin.

Julia z Polski to nie Madeleine? "Można sobie oszczędzić testów DNA"

Fehrlin zauważył, że zdjęcia Julii z dzieciństwa i z dorosłości pasują do siebie, natomiast nie pasują do zdjęć Madaleine. - To był strzał w dziesiątkę. Kiedy porównaliśmy jej zdjęcia ze zdjęciem Maddie, nie udało się znaleźć podobieństwa - zaznaczył w rozmowie z New York Post. Fehrlin wyjaśnił, że oprogramowanie firmy Ava-X dzieli obraz twarzy na różne części, a następnie sprawdza, czy są dopasowania do innych zdjęć z dostępnych baz danych.

Julia Faustyna twierdzi, że kilka miesięcy temu usłyszała od swojej babci, że jest zaginionym dzieckiem. 21-latka próbowała to udowodnić, wskazując na rzekome podobieństwa między sobą a Madaleine. Prywatna detektyw Fia Johansson uważa, że Julia Faustyna została porwana i przemycona do Polski, gdy była dzieckiem.

21-latka wychowała się we Wrocławiu. Obecnie jest w Stanach Zjednoczonych, w kryjówce w Kalifornii. Wyjechała z powodu licznych gróźb, które otrzymywała od hejterów.

Rodzina 21-latki z Polski twierdzi, że Julia się myli i nie jest zaginioną Brytyjką. “Dla nas jako rodziny oczywiste jest, że Julia jest naszą córką, wnuczką, siostrą, siostrzenicą, kuzynką i pasierbicą […] Zawsze staraliśmy się rozumieć wszelkie sytuacje, które działy się z Julią. Liczne terapie, leki, psychologowie i psychiatrzy - to wszystko Julka miała zapewnione” - napisali.

Jej bliscy twierdzą, że Julia chciała być piosenkarką lub modelką i zawsze zależało jej na popularności. “To, co teraz się dzieje, dało jej milion obserwujących. Boimy się, jak Julia udźwignie to, co nieuniknione. Internet nie zapomina, a oczywiste jest, że Julia nie jest Maddie” - napisali.

