Autobus wjechał w przedszkole. Dzieci wśród rannych. "Jedna z hipotez mówi o celowym działaniu"

Miejscowa policja poinformowała, że ok. godz. 8:30 czasu miejscowego autobus miejski uderzył w przedszkole w mieście Laval. Kierowca pojazdu został aresztowany. Co najmniej 8 osób zostało rannych, a jedna z nich trafiła do szpitala.

Służby nie podają wieku poszkodowanych, ale według kanadyjskich mediów wśród nich są dzieci. Rzecznik szpitala Sainte-Justine potwierdził, że przewieziono do lecznicy ranne dzieci, a niektóre z nich miały poważne obrażenia wymagające pilnej pomocy.

Kanada. Autobus miejski wjechał w przedszkole

Nathalie Vaillancourt, matka dziecka w wieku przedszkolnym, powiedziała stacji CBC, że autobus zniszczył frontową fasadę przedszkola. Jej dziecku nic się nie stało. - To straszne, co wydarzyło się dziś (w środę 8 lutego - red.) rano w Laval. Wszystkie moje myśli są z dziećmi, rodzicami i pracownikami – powiedział premier Quebecu François Legault.

- Istnieje hipoteza, że było to działanie celowe, ale będzie musiało to potwierdzić śledztwo - dodał burmistrz Laval Stéphane Boyer. Poinformował, że aresztowany kierowca był zatrudniony przez spółkę miejskiego transportu przez około 10 lat. Nie miał żadnych wcześniejszych incydentów na swoim koncie.

Głos w sprawie tragedii zabrał również premier Kanady Justin Trudeau. - Jestem zdruzgotany. Wszyscy jesteśmy. Oczywiście wszyscy mamy nadzieję i modlimy się, aby dzieci były zdrowe lub aby przeszły przez to i szybko wyzdrowiały. Nie mogę sobie wyobrazić, przez co przechodzą rodziny. Ale oczywiście, jeśli jest coś, co może zrobić (dla nich - red.) rząd federalny, to tak będzie - komentował.

RadioZET.pl/CBC/AFP