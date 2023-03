Krwawa awantura domowa. Napastnik zabił dwóch policjantów i zastrzelił się

"Nic nie wskazuje na to, by wezwani policjanci byli w stanie oddać strzały we własnej obronie" - dodała edmontońska policja. Na miejscu zdarzenia była również kobieta, która wezwała funkcjonariuszy. Została poważnie ranna, przewieziono ją do szpitala, jej stan jest stabilny.

Kanada. Policjanci zastrzeleni podczas interwencji

Jak poinformowano, polegli na służbie funkcjonariusze to 35-letni Travis Jordan i 30-letni Brett Ryan.

- To tragiczny dzień dla policji w Edmonton. Ci policjanci oddali życie, próbując chronić naszą społeczność, nigdy ich nie zapomnimy - przekazał komendant policji w Edmonton Dale McFee.

"Funkcjonariusze policji każdego dnia ryzykują życiem, by dbać o bezpieczeństwo innych. Śmierć policjantów w Edmonton nam o tym przypomina, składam kondolencje ich rodzinom i kolegom" - napisał na Twitterze premier Kanady Justin Trudeau.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/ PAP/ Twitter