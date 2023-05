Do zbrodni doszło 31 marca 1986 roku. Darryl B. Barwick obserwował Rebekę, jak opalała się na zewnątrz swojego domu, po czym wszedł za nią do budynku, wtargnął do jej pokoju i tam zabił ją nożem – przypominają amerykańskie media.

Śmiertelny zastrzyk dla zabójcy 24-letniej Rebeki

Mężczyzna tuż po zatrzymaniu przyznał się do winy, ale twierdził, że zamierzał jedynie obrabować 24-latkę. Potem jednak zabił ją, dźgając ją 37 razy, gdy stawiała opór i próbowała z nim walczyć. Barwick dokonał tej zbrodni niecałe trzy miesiące po tym, jak wyszedł z więzienia, gdzie przebywał skazany za gwałt na 21-letniej kobiecie.

Stracenie 56-latka było trzecią egzekucją zaplanowaną na Florydzie w tym roku po wznowieniu w tym stanie wykonywania kary śmierci, którą zawieszono w 2019 roku. Była to również 102. egzekucja w tym stanie od czasu przywrócenia tam kary śmierci w 1976 roku.

Kara śmierci w USA

Zgodnie z informacją centrum informacyjnego ds. kary śmierci (DPIC) najwyższy wymiar kary obowiązuje w 27 amerykańskich stanach. Większość z nich oraz rząd federalny do 2008 roku używały do egzekucji trzech substancji. Od tamtego czasu zaczęły w większości stosować jedną substancję śmiercionośną.

RadioZET.pl/PAP