O zniszczeniu mostu informuje m.in. Ukraińska Prawda, powołując się na nagrania rosyjskich korespondentów, opublikowane w piątek. Widać na nich, że część mostu zapadła się i jest on zniszczony. Według rosyjskich źródeł most wysadzili rosyjscy żołnierze podczas wycofywania się na lewy brzeg Dniepru.

Ukraina. Most Antonowski wysadzony. To kluczowa trasa logistyczna

Kanał Suspilne Cherson w Telegramie publikuje zdjęcia zniszczonego mostu, przekazane przez mieszkańców. Agencja Unian podała, że most wysadzili prawdopodobnie wycofujący się Rosjanie.

Agencja powołała się na dziennikarza z Chersonia Konstatyna Ryżenkę. Poinformował on, że most został wysadzony przy pomocy min. "Sądząc po charakterze zniszczeń, wysadzili go Rosjanie. Nie da się tego zrobić z artylerią, to jest górnictwo" - podał.

Informacje potwierdził Aleksandr Kots, korespondent gazety "Komsomolskaja Prawda". Miało to nastąpić podczas odwrotu grupy Sił Zbrojnych Rosji. Zniszczone zostały dwa przęsła konstrukcji.

Most Antonowski to kluczowa trasa logistyczna przez Dniepr. To tamtędy Rosjanie zaopatrywali armię w sprzęt i amunicję.

Ukraina wyzwala miejscowości wokół Chersonia. Rosjanie w odwrocie

Sztab generalny ukraińskiej armii potwierdził wyzwolenie 12 miejscowości na kierunku chersońskim, podając ich nazwy. Według niepotwierdzonych informacji tych miejscowości jest znacznie więcej.

W informacji opublikowanej w piątek rano sztab generalny potwierdza wyzwolenie miejscowości: Dudczany, Piatichatki, Borozenske, Sadok, Bezwodne, Iszczenka, Kostromka, Krasnolubeck, Kałyniwske, Bobrowyj Kut, Bezimenne, Błagodatne.

Działania zbrojne wokół Chersonia trwają. Sztab zaznacza przy tym, że informacje o wyzwolonych miejscowościach są celowo potwierdzane z opóźnieniem, ze względu na „bezpieczeństwo operacji”.

RadioZET.pl/PAP/Unian/Telegram