Kobieta porwana na środku ulicy. Nieznany sprawca wepchnął ją do samochodu

Policjanci z Nowego Jorku udostępnili zdjęcia z kamer monitoringu, na których widać sprawcę porwania niezidentyfikowanej na ten moment kobiety. Jak podaje "New York Post", do szokującego incydentu doszło w piątek na skrzyżowaniu Avenue W i Stillwill Avenue na Brooklynie.

Cała sprawa jest bardzo tajemnicza. Policjanci przekazali, że na nagraniach widać, jak mężczyzna podchodzi do swojej ofiary, podnosi ją i wsadza do miniwana. Służby nie wiedzą, kim był porywacz. Nieznana pozostaje też tożsamość kobiety. Anonimowe źródło cytowane przez "New York Post" miało powiedzieć, że "porwana nie wyglądała, jakby stawiała opór, tak jakby znała tego mężczyznę".

Kamery nagrały porwanie. Policja szuka sprawcy

Policjanci zdecydowali się jednak na upublicznienie zdjęć z kamer monitoringu. Mundurowi mają nadzieję, że pomoże to w ustaleniu tożsamości, zarówno mężczyzny, jak i jego ofiary. Z przedstawionego przez funkcjonariuszy opisu wynika, że porywacz to mężczyzna po 30 roku życia, ma około 170 centymetrów wzrostu i waży mniej więcej 80 kilogramów.

Jego ofiarą z kolei ma być kobieta w wieku około 20 lat. Ma jasną karnację i długie włosy, około 160 centymetrów wzrostu i waży 55 kilogramów. Funkcjonariusze zdecydowali się wyznaczyć nagrodę w wysokości 3,5 tys. dolarów dla osoby, która pomoże w ustaleniu tożsamości sprawcy.

RadioZET.pl/"New York Post"