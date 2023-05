Kolejna światowa pandemia? Dyrektor WHO bije na alarm

Dyrektor generalny WHO, przemawiając na dorocznym zgromadzeniu Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie, ogłosił, że nadszedł czas, aby przyspieszyć negocjacje w sprawie zapobieżenia kolejnej pandemii, która jego zdaniem prędzej czy później "zapuka do naszych drzwi". – Jeśli nie dokonamy zmian, które muszą zostać wprowadzone, to kto to zrobi? A jeśli nie zrobimy ich teraz, to kiedy? – mówił Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Kolejna pandemia nadejdzie. Musimy być przygotowani"

Jak informuje Reuters, obecnie 194 państwa członkowskie WHO negocjują reformy wiążących zasad, które określają ich zobowiązania w przypadku międzynarodowego zagrożenia zdrowia, a także opracowują szerszy traktat pandemiczny, który ma zostać ratyfikowany w 2024 roku. – Zaangażowanie tego pokolenia jest ważne, ponieważ to one doświadczyło, jak okropny może być mały wirus – powiedział Tedros. – Kiedy nadejdzie kolejna pandemia, a nadejdzie, musimy być przygotowani na zdecydowaną, zbiorową i sprawiedliwą reakcję – dodał.

Kilka tygodni temu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła koniec globalnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego związanego z COVID-19. Tedros Adhanom Ghebreyesus przestrzegał w poniedziałek w Genewie, że nadal istnieje zagrożenie, że pojawi się kolejny wariant, który spowoduje "nowe fale zachorowań i śmierci".

10-dniowe doroczne Światowe Zgromadzenie Zdrowia, które zbiega się z 75. rocznicą powstania tego organu, ma zająć się także budżetem WHO na lata 2024-2025. Szef Światowej Organizacji Zdrowia wezwał kraje członkowskie do dotrzymania obietnicy zwiększenia finansowania agencji zdrowia.

Koronawirus w Polsce i na świecie

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wykryto w listopadzie 2019 roku w 12-milionowym Wuhan, stolicy chińskiej prowincji Hubei. W marcu 2020 roku pandemia koronawirusa rozprzestrzeniła się m.in. na Europę i Amerykę Północną. Według danych ONZ z powodu COVID-19 zmarło dotąd na świecie ponad 6,9 mln osób. w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2 wykryto 4 marca 2020 roku. Życie straciło ponad 119 tys. osób.

RadioZET.pl/Reuters