Kolejne czołgi z USA dla Polski. Departament Stanu podjął decyzję

Departament Stanu USA zezwolił na sprzedaż Polsce 116 czołgów M1A1 Abrams oraz powiązanego sprzętu po szacowanym koszcie 3,75 mld dolarów - poinformowała we wtorek należąca do Pentagonu Defense Security Cooperation Agency (DSCA). To wozy w starszej wersji, które mają wypełnić lukę po czołgach przekazanych przez Polskę Ukrainie.