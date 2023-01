Kolejne rosyjskie helikoptery w Białorusi. Brytyjczycy podają cel ruchów Kremla

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że 8 stycznia resort obrony Białorusi ogłosił wspólne rosyjsko-białoruskie ćwiczenia lotów taktycznych. Mają się odbyć w tym kraju od 16 stycznia do 1 lutego.

Według stanu na 8 stycznia amatorscy obserwatorzy samolotów odnotowali przybycie łącznie 12 śmigłowców wsparcia Mi-8 oraz śmigłowców uderzeniowych Mi-24 i Ka-52. Niektóre z maszyn mają oznaczenia "Z" i wylądowały w bazie lotniczej w Maczuliszczach koło Mińska.

Wojna w Ukrainie. Brytyjskie służby o sytuacji w Białorusi

"Nowe rozmieszczenie rosyjskich statków powietrznych w Białorusi jest prawdopodobnie prawdziwym ćwiczeniem, a nie przygotowaniem do dodatkowych operacji ofensywnych przeciwko Ukrainie. Wprawdzie Rosja utrzymuje w Białorusi duże siły, ale są one zaangażowane głównie w szkolenia. Mało prawdopodobne, by stanowiły one wiarygodną siłę ofensywną" - ocenił brytyjski resort obrony.

Prezes Fundacji Dom Białoruski w Warszawie Aleś Zarembiuk przekonuje, że już 16 stycznia Alaksandr Łukaszenka ogłosi w Białorusi mobilizację wojskową . W jego ocenie ma to być oficjalny wstęp do przyłączenia się reżimu w Mińsku do wojny w Ukrainie .

