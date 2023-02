Rosja ma plan na dokonanie przewrotu w Mołdawii - ostrzegła w poniedziałek prezydent tego kraju Maia Sandu. Mołdawię wymienia się jako kolejne państwo, które może stać się celem agresji wojsk Putina. Niedawno możliwość interwencji zbrojnej w Mołdawii sugerował wprost szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow.

Rosja ma plan na przewrót w Mołdawii? Prezydent ostrzega

Prezydent Mołdawii Maia Sandu, którą cytuje rosyjskojęzyczny mołdawski portal Newsmaker, stwierdziła, że plany Rosji przewidują doprowadzenie do zmiany władzy w Kiszyniowie. Dokumenty, dotyczące rosyjskich planów destabilizacji kraju, pochodzą m.in. od władz Ukrainy.

Plan Kremla zakłada m.in. atak dywersantów na budynki rządowe i wykorzystanie protestów prorosyjskiej opozycji. Dodajmy, że Mołdawia posiada nieuregulowaną sprawę Naddniestrza – separatystycznej republiki nieuznawanej na świecie, ale wspieranej przez Rosję.

- Plan […] przewiduje dywersję z zaangażowaniem ludzi z przygotowaniem wojskowym, udających cywilów, do przeprowadzenia działań siłowych, ataków na budynki administracji państwowej i wzięcia zakładników - oświadczyła Sandu podczas konferencji prasowej. - Dokumenty, przekazane nam przez ukraińskich partnerów, zawierają konkretne miejsca i aspekty logistyczne organizacji tej działalności wywrotowej. Plan przewiduje również wykorzystanie obcokrajowców do udziału w tych działaniach. Są tam np. instrukcje, dotyczące zasad wjazdu do Mołdawii dla obywateli Rosji, Białorusi, Serbii i Czarnogóry – mówiła Sandu.

Mimo to znana z proeuropejskiego kursu Sandu prowadzi kraj w kierunku integracji z Unią Europejską oraz NATO. W związku z ujawnieniem planów Rosji prezydent Mołdawii zaapelowała do parlamentu o przyjęcie ustaw, które zwiększą uprawnienia Służby Wywiadu i Bezpieczeństwa (SIS) oraz prokuratury - "dla bardziej efektywnego przeciwdziałania ryzykom dla bezpieczeństwa kraju".

RadioZET.pl/PAP