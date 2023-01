Kolejny kraj przekaże czołgi Ukrainie. Premier podjął decyzję

"Premier nakreślił ambicję Wielkiej Brytanii, aby zintensyfikować nasze wsparcie dla Ukrainy, w tym poprzez dostarczenie czołgów Challenger 2 i dodatkowych systemów artyleryjskich. Premier i prezydent Zełenski z zadowoleniem przyjęli inne międzynarodowe zobowiązania w tym tonie, w tym ofertę Polski dostarczenia kompanii czołgów Leopard" - napisano w wydanym po rozmowie oświadczeniu.

Wielka Brytania przekaże Ukrainie czołgi

„Zawsze silne wsparcie ze strony Wielkiej Brytanii […]. W rozmowie z premierem Rishim Sunakiem podziękowałem za decyzje, które nie tylko wzmocnią nas na polu walki, ale i staną się prawidłowym sygnałem dla innych partnerów” – napisał Zełenski na Twitterze.

Wcześniej w sobotę dziennik "The Sun" ujawnił, że chodzi o 12 czołgów, z czego cztery przekazane zostaną natychmiast, a osiem niedługo później. Wielka Brytania jest pierwszym krajem, który przekazuje Ukrainie czołgi zachodniej produkcji.

Spekulacje na temat tego, że Wielka Brytania zamierza przekazać Ukrainie czołgi, o co władze w Kijowie od dawna zabiegają, krążą od początku tego tygodnia, a w środę rzecznik Sunaka potwierdził, że faktycznie istnieją takie plany.

"The Sun" przypomina, że ukraińscy wojskowi mówili niedawno, iż aby odzyskać okupowane terytoria, potrzebują 300 zachodnich czołgów. Oczekuje się jednak, że brytyjski precedens skłoni również inne kraje do zrobienia tego samego. Mimo apeli Zełenskiego do niedawna Zachód postrzegał przekazanie Ukrainie czołgów zachodniej produkcji jako krok, który Rosja uzna za eskalację konfliktu.

RadioZET.pl/PAP