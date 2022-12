Kolejny pakiet sankcji na Rosję. Jest porozumienie. "Utrzymaliśmy jedność"

Ambasadorowie państw członkowskich przy Unii Europejskiej porozumieli się w czwartek w Brukseli w sprawie przyjęcia 9. pakietu sankcji wobec Rosji za jej agresję na Ukrainę. Informację tę potwierdzili m.in. szef Rady Europejskiej Charles Michel oraz premier Mateusz Morawiecki.

Porozumienie w UE. 9. pakiet sankcji na Rosję

Michel podkreślił, że UE jest zdecydowana, by wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. - Unijni przywódcy potwierdzili pomoc finansową dla Ukrainy w wysokości 18 mld euro - poinformował przewodniczący RE.

Jak podał źródło Polskiej Agencji Prasowej, w ostatnich dniach w Brukseli trwał pat w sprawie 9. pakietu sankcji na Rosję. Część krajów, w tym Polska, domagało się dalszego wzmocnienia restrykcji. Część chciało jednak wyłączeń z sankcji dla niektórych sektorów i osób.

Temat był omawiany podczas czwartkowego szczytu unijnych przywódców w Brukseli. Z informacji PAP wynika, że Charles Michel naciskał na zajęcie się tą sprawą. W efekcie w trybie pilnym zwołano wspomniane wyżej posiedzenie ambasadorów państw przy UE.

Morawiecki o nowych sankcjach: jesteśmy wiarygodni

Morawiecki przyznał, że jeszcze niedawno nie było wiadomo, czy dziewiąty pakiet sankcji zostanie przyjęty. - Po dwóch turach negocjacji jesteśmy w punkcie takim, że te sankcje są do końca uzgodnione. One pokazują, że jesteśmy wiarygodni z jednej strony, po drugie utrzymaliśmy jedność między państwami członkowskimi - mówił szef polskiego rządu.

Ocenił, że Rosja gra na zmęczenie Unii Europejskiej i podział wewnątrz Unii. - Nie dopuściliśmy do tego podziału - zapewnił. Poinformował też, że wynegocjowane zostało to, co się wiąże z podatkami dla instytucji międzynarodowych. - Ta konstrukcja podatku, która została wynegocjowana, jest dla Polski dobra i korzystna - powiedział.

"Na wniosek Polski i Litwy zgłosiliśmy, aby sankcje na Rosję były rozpatrywane w cyklu dwunastomiesięcznym, żeby nie trzeba było co sześć miesięcy wracać do kwestii sankcji. [...] To kolejny ważny krok w kierunku osłabienia siły Rosji - oznajmił.

RadioZET.pl/PAP