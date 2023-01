Korespondentka TVP napisała o "nienawiści Polaków". Jest reakcja stacji

Korespondentka Telewizji Polskiej w Rzymie wzięła udział na Twitterze w dyskusji na temat wojny w Ukrainie. "Czyli stygmatyzujemy cały rosyjski naród za szaleństwo Putina i spółki... Chyba tylko my Polacy, którzy wyssaliśmy nienawiść z mlekiem matki, możemy tak to interpretować" - napisała Wolińskiej-Riedi.

W dyskusji z publicystą Grzegorzem Kuczyńskim, który skomentował przypisywanie Polakom nienawiści jako "obrzydliwe", korespondentka dodała: - "Do Niemców i Rosjan. Nie można tak generalizować. Wrzucanie do jednego worka całego narodu ze zbrodniarzami jest bardzo nie na miejscu. Mamy do tego powszechną w Polsce tendencje. Jak to tłumaczyć?".

Magdalena Wolińska-Riedi zawieszona. Jest oświadczenie TVP

Do wpisu Wolińskiej-Riedi odniosły się władze TVP. W sobotę wydały komunikat w tej sprawie. "Spółka jest oburzona tweetem Magdaleny Wolińskiej-Riedi, w którym dziennikarka uznaje Polaków za rusofobów i germanofobów. W Telewizji Polskiej nie ma miejsca na słowa, które godzą w polską rację stanu. Telewizja Polska nie identyfikuje się z wypowiedziami, które wpisują się w rosyjską propagandę" - podkreślono.

Dodano: "Dziennikarz Telewizji Polskiej, zgodnie z zasadami etyki, powinien traktować media społecznościowe jako formę publicznej wypowiedzi, mając na uwadze, że także tam reprezentuje Telewizję Polską oraz że prywatne wypowiedzi dziennikarzy powszechnie kojarzonych z TVP mogą być postrzegane jako ich stanowisko i mieć znaczący wpływ na opinie o TVP".

Poinformowano również, że Wolińska-Riedi "decyzją przełożonych została odsunięta od wykonywania obowiązków służbowych". Sama zainteresowana przeprosiła za swoje słowa.

"Przepraszam. Poniosło mnie w tej dyskusji. Przepraszam wszystkich, których dotknęły moje słowa. Nie to miałam na myśli, a sama ostatecznie podpadłam w niesprawiedliwe generalizowanie i stygmatyzację. Zawsze pracą i działaniami tu na obczyźnie chcę służyć Polsce. Zawsze" - napisała na Twitterze.

Magdalena Wolińska-Riedi jest korespondentka TVP w Rzymie od 2014 roku. Z uwagi na fakt, że jej mężem jest gwardzista szwajcarski, posiada również obywatelstwo Watykanu.

RadioZET.pl/Press.pl