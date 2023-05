Koronacja Karola III odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w sobotę o godz. 11 czasu londyńskiego (o 12 w Polsce)

Ceremonia ma zostać odchudzona i skrócona, co według źródła “Daily Mail” ma odpowiadać wizji monarchii we współczesnym świecie Karola III i jego matki Elżbiety II

W uroczystości weźmie udział 2 tys. gości, w tym głowy państw z całego świata. Polskę reprezentować będzie Andrzej Duda z żoną Agatą Kornhauser-Dudą

Koronacja Karola III. Na żywo:

Koronacja króla Karola III odbędzie się w sobotę w Opactwie Westminsterskim w Londynie i będzie prowadzona przez arcybiskupa Canterbury. Ostatnia taka uroczystość wydarzyła się 70 lat temu, gdy na tron wstępowała 27-letnia Elżbieta II.

Pałac Buckingham opublikował szczegółowy harmonogram sobotniej ceremonii. Król Karol III zostanie koronowany wraz ze swoją żoną Kamilą. Nieoficjalnie wiadomo, że wtedy też przestanie być nazywana królową małżonką (ang. Queen Consort), a “kłopotliwy tytuł” - jak określiło to anonimowe źródło "Daily Mail" - zostanie skrócony do "królowej".

Porównania do koronacji Elżbiety II. "Krótsza i tańsza"

Koronacja, którą poprowadzi arcybiskup Canterbury, będzie okrojona. Źródło powiedziało "Daily Mail", że wydarzenie „będzie krótsze, mniejsze i tańsze” niż koronacja matki Karola III w 1953 roku.

- Król jest świadomy trudów odczuwanych przez Brytyjczyków. Chociaż jego ceremonia koronacyjna pozostanie wierna długoletnim tradycjom, powinna też odzwierciedlać to, jak powinna wyglądać monarchia we współczesnym świecie. Król od dawna jest zwolennikiem skromniejszej lub odchudzonej monarchii i można z pewnością powiedzieć, że ten projekt pasuje do jego wizji oraz jest kontynuacją dziedzictwa jego matki – powiedział anonimowy rozmówca “Daily Mail”.

fot. Marcin Nowak/REPORTER

Rodzina królewska spodziewa się 2 tys. gości. To dużo mniej niż na koronacji Elżbiety, w której wzięło udział 8251 zaproszonych osób, reprezentujących 129 krajów i terytoriów.

Ceremonia zostanie też skrócona do nieco ponad godziny. “The Independent” zauważa kontrast w porównaniu do koronacji matki Karola III, która trwała ponad trzy godziny. Zrezygnowano z niektórych rytuałów, aby zaoszczędzić czas, ale nienaruszalnym punktem programu jest namaszczenie monarchy.

Brytyjskie media podają, że zdecydowano się na luźniejszy dress code. Niewykluczone, że w sobotę w Opactwie Westminsterskim zobaczymy osoby w zwykłych garniturach i żakietach zamiast luksusowych strojów wykonanych uszytych z karmazynowego aksamitu z dodatkiem gronostajów. Królowi również doradzono rezygnację z tradycyjnie bogatego stroju i wystąpienie w mundurze wojskowym.

Królowa Kamila będzie trzymać złote berło zwieńczone krzyżem i laskę z kości słoniowej, której ozdobą jest gołębica. Skrócona w porównaniu do ceremonii Elżbiety II ma zostać też procesja. Będzie wiodła z Pałacu Buckingham przez reprezentacyjną aleję The Mall, Trafalgar Square, rządową aleję Whitehall do Opactwa Westminsterskiego, wróci tą samą trasą. Łącznie pokona nieco ponad 2 kilometry, co stanowi jedną czwartą dystansu, którą przeszła królowa Elżbieta podczas swojej koronacji 70 lat temu.

Nie będzie Joe Bidena i Megan Markle, Andrzej Duda przyjedzie z żoną

Kto weźmie udział w koronacji? Media zwracają uwagę na ostatnie napięcia między księciem Harrym i Meghan Markle, a resztą rodziny. Książę już potwierdził, że będzie uczestniczył w koronacji, podczas gdy Meghan Markle pozostanie w Kalifornii z dwójką dzieci - księciem Archiem i księżniczką Lilibet.

Pierwsza dama USA Jill Biden weźmie udział w koronacji króla w imieniu prezydenta Joe Bidena. Biden pogratulował Karolowi przed jego koronacją i powiedział, że jego żona będzie uczestniczyć w ceremonii - potwierdził Biały Dom.

W ceremonii koronacyjnej wezmą udział głowy państw z całego świata. Polskę reprezentować ma Andrzej Duda z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą - przekazał Polskiej Agencji Prasowej szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Koronacja odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w sobotę o godz. 11 czasu londyńskiego (o 12 w południe w Polsce). Stacja CNN dołączy do transmitowania koronacji króla Karola III spod Pałacu Buckingham. Relacja z wydarzenia będzie nadawana na żywo także online.

RadioZET.pl/"The Independent"/"Daily Mail"/PAP