Koronacja Karola III odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w sobotę po godz. 11 czasu londyńskiego (o 12 w Polsce)

Ceremonia ma zostać odchudzona i skrócona, co według źródła "Daily Mail" ma odpowiadać wizji monarchii we współczesnym świecie Karola III i jego matki Elżbiety II

W uroczystości weźmie udział 2 tys. gości, w tym głowy państw z całego świata. Polskę reprezentować będzie Andrzej Duda z żoną Agatą Kornhauser-Dudą

Koronację Karola III będzie można obejrzeć na żywo w relacji poniżej. W siec dostępna będzie m.in. transmisja specjalnego programu CNN, który poprowadzi prezenter stacji Anderson Cooper. Dołączą do niego Christiane Amanpour i Max Foster

Koronacja Karola III na żywo

Koronacja Karola III - kiedy? o której? gdzie obejrzeć?

Koronacja króla Karola III odbędzie się w sobotę w Opactwie Westminsterskim w Londynie i będzie prowadzona przez arcybiskupa Canterbury. Ostatnia taka uroczystość wydarzyła się 70 lat temu, gdy na tron wstępowała 27-letnia Elżbieta II.

Pałac Buckingham opublikował szczegółowy harmonogram sobotniej ceremonii. Król Karol III zostanie koronowany wraz ze swoją żoną Kamilą. Nieoficjalnie wiadomo, że wtedy też przestanie być nazywana królową małżonką (ang. Queen Consort), a “kłopotliwy tytuł” - jak określiło to anonimowe źródło "Daily Mail" - zostanie skrócony do "królowej".

Uroczystości związane z koronacją rozpoczną się w sobotę, 6 maja, o godz. 11:20 czasu polskiego procesją z Pałacu Buckingham do Opactwa Westminsterskiego

Karol III i Camilla udadzą się od Opactwa Westminsterskiego karetą zamówioną z okazji 60-lecia panowania Elżbiety II, najnowszą w zasobach dworu królewskiego. Zdecydowano, że nie użyta zostanie złota kareta koronacyjna - stosowana podczas wszystkich poprzednich koronacji w ostatnich 200 latach. Zmiana ta wynika z faktu, że ta druga, pochodząca z 1762 r., jest wyjątkowo niewygodna. Za zaprzężoną w sześć koni karetą podążać będzie niespełna 200 żołnierzy z reprezentacyjnego regimentu brytyjskiej armii, Household Cavalry Mounted Regiment.

Kareta dotrze do Opactwa Westminsterskiego tuż przed godz. 12:00. Następnie przez nawę świątyni przejdą trzy procesje - w pierwszej pójdą przedstawiciele innych wyznań, w drugiej przedstawiciele państw, których głową jest brytyjski monarcha (będzie w niej szedł też brytyjski premier Rishi Sunak z żoną), zaś w trzeciej osoby niosące królewskie regalia, które będą potrzebne w czasie nabożeństwa, a na końcu Karol III i Camilla. Królewskiej parze towarzyszyć będzie po czworo paziów, a w tej roli wystąpią m.in. najstarszy wnuk króla, książę George oraz trójka wnuków królowej

Ceremonia w Opactwie Westminsterskim, której będzie przewodniczył arcybiskup Canterbury Justin Welby, zacznie się w południe, ma potrwać niecałe dwie godziny, i będzie składała się z sześciu części.

W pierwszej Karol III zostanie zaprezentowany poddanym jako "niekwestionowany król". Abp Welby oraz po raz pierwszy także trzy inne osoby - damy Orderu Podwiązki i Orderu Ostu oraz odznaczony Krzyżem Jerzego były żołnierz - zwrócą się do zgromadzonych z pytaniem, czy gotowi są okazać królowi hołd i gotowość do służby, na co ci odpowiadać będą "Boże, chroń króla Karola". W drugiej części król złoży przysięgę koronacyjną, w której przysięgnie rządzić w każdym z państw uznających jego władzę zgodnie z ich prawami i zwyczajami, wymierzać prawo i sprawiedliwość z miłosierdziem, podtrzymywać protestantyzm w Wielkiej Brytanii oraz chronić Kościół Anglii oraz jego biskupów i duchowieństwo. Przed przysięgą arcybiskup Canterbury, uznając, że w Wielkiej Brytanii istnieją różne wyznania, zapewni, że Kościół Anglii "będzie starał się wspierać środowisko, w którym ludzie wszystkich wyznań mogą żyć swobodnie". Po tym nastąpią czytania - premier Sunak odczyta fragment listu do Kolosan, a biskup Londynu Ewangelii św. Łukasza, po czym arcybiskup Welby wygłosi kazanie. Trzecią częścią będzie namaszczenie. To jedyny niewidoczny dla zgromadzonych fragment nabożeństwa, bo w tym czasie król będzie zasłonięty specjalną ozdobną płachtą. Namaszczenie ma podkreślić duchowy status monarchy, który jest równocześnie nominalną głową Kościoła Anglii. Król zdejmie płaszcz koronacyjny i usiądzie na tronie koronacyjnym św. Edwarda, a arcybiskup Welby namaści go robiąc przy użyciu olejku z oliwek ze Wzgórza Oliwnego w Jerozolimie znak krzyża na głowie, piersi i rękach króla. Kolejną częścią będzie właściwa koronacja. Siedzącemu na tronie koronacyjnym królowi zostaną nałożone zbroja, stuła, złoty płaszcz koronacyjny, rękawica i pierścień, zaś do rąk otrzyma jabłko królewskie i berło. Następnie arcybiskup nałoży na głowę Karola III koronę św. Edwarda. W tym momencie zgromadzeni zakrzykną "Boże, chroń króla!", zaczną bić dzwony w Opactwie Westminsterskim, a w twierdzy Tower of London, na placu defiladowym Horse Guards Parade i w 11 miejscach w kraju wystrzelone zostaną salwy armatnie. To jedyny moment w życiu monarchy, gdy ma na głowie koronę św. Edwarda. Później król zasiądzie na tronie, ale innym niż koronacyjny. Będzie to tron, który został wykonany z okazji koronacji Jerzego VI w 1937 r. Ostatnią, szóstą częścią będzie złożenie hołdu królowi. W przeszłości przyklękali przed monarchą i przysięgali mu wierność wszyscy członkowie rodziny królewskiej oraz Izby Lordów, jednak teraz uczyni to tylko następca tronu, książę William. Zamiast tego arcybiskup Canterbury wezwie zgromadzonych w świątyni oraz oglądających transmisję, by dołączyli się do tej przysięgi, mówiąc: "Przysięgam, że dochowam wierności Waszej Królewskiej Mości oraz Waszym dziedzicom i następcom zgodnie z prawem. Tak mi dopomóż Bóg", choć jak podkreślono, będzie to dobrowolne. Potem odbędzie się namaszczenie i koronacja królowej Camilli, które będą miały krótszą i prostszą formę niż w przypadku Karola III. Na jej głowę zostanie nałożona pochodząca z 1911 r. korona królowej Marii Teck.

Po komunii i błogosławieństwie Karol III uda się do kaplicy św. Edwarda, gdzie zdejmie koronę św. Edwarda, a włoży imperialną koronę państwową, i wraz Camillą przy dźwiękach hymnu państwowego wyjdą w procesji z Opactwa Westminsterskiego. Do Pałacu Buckingham udadzą się tą samą trasą, ale tym razem tą niewygodną złotą karetą koronacyjną z 1762 r. Inaczej też będzie wyglądać procesja koronacyjna w drodze powrotnej, bo za królewską karetą podążać będą pozostali członkowie rodziny oraz ponad 5000 żołnierzy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz ok. 400 przedstawicieli sił zbrojnych z krajów Wspólnoty Narodów. Po dotarciu do Pałacu Buckingham na cześć króla i królowej oddana zostanie salwa armatnia.

Ostatnim punktem ceremonii w sobotę będzie tradycyjne pojawienie się rodziny królewskiej na balkonie Pałacu Buckingham, skąd pozdrowią zgromadzonych ludzi i obserwować będą trwający sześć minut przelot samolotów wojskowych, w tym jednostki akrobacji lotniczej RAF - Red Arrows.

Koronacja Karola III a koronacja Elżbiety II

Koronacja, którą poprowadzi arcybiskup Canterbury, będzie okrojona. Źródło powiedziało "Daily Mail", że wydarzenie „będzie krótsze, mniejsze i tańsze” niż koronacja matki Karola III w 1953 roku.

- Król jest świadomy trudów odczuwanych przez Brytyjczyków. Chociaż jego ceremonia koronacyjna pozostanie wierna długoletnim tradycjom, powinna też odzwierciedlać to, jak powinna wyglądać monarchia we współczesnym świecie. Król od dawna jest zwolennikiem skromniejszej lub odchudzonej monarchii i można z pewnością powiedzieć, że ten projekt pasuje do jego wizji oraz jest kontynuacją dziedzictwa jego matki – powiedział anonimowy rozmówca “Daily Mail”.

fot. Marcin Nowak/REPORTER

Rodzina królewska spodziewa się 2 tys. gości. To dużo mniej niż na koronacji Elżbiety, w której wzięło udział 8251 zaproszonych osób, reprezentujących 129 krajów i terytoriów.

Ceremonia zostanie też skrócona do nieco ponad godziny. “The Independent” zauważa kontrast w porównaniu do koronacji matki Karola III, która trwała ponad trzy godziny. Zrezygnowano z niektórych rytuałów, aby zaoszczędzić czas, ale nienaruszalnym punktem programu jest namaszczenie monarchy.

Brytyjskie media podają, że zdecydowano się na luźniejszy dress code. Niewykluczone, że w sobotę w Opactwie Westminsterskim zobaczymy osoby w zwykłych garniturach i żakietach zamiast luksusowych strojów wykonanych uszytych z karmazynowego aksamitu z dodatkiem gronostajów. Królowi również doradzono rezygnację z tradycyjnie bogatego stroju i wystąpienie w mundurze wojskowym.

Królowa Kamila będzie trzymać złote berło zwieńczone krzyżem i laskę z kości słoniowej, której ozdobą jest gołębica. Skrócona w porównaniu do ceremonii Elżbiety II ma zostać też procesja. Będzie wiodła z Pałacu Buckingham przez reprezentacyjną aleję The Mall, Trafalgar Square, rządową aleję Whitehall do Opactwa Westminsterskiego, wróci tą samą trasą. Łącznie pokona nieco ponad 2 kilometry, co stanowi jedną czwartą dystansu, którą przeszła królowa Elżbieta podczas swojej koronacji 70 lat temu.

Nie będzie Joe Bidena i Megan Markle, Andrzej Duda przyjedzie z żoną

Kto weźmie udział w koronacji? Media zwracają uwagę na ostatnie napięcia między księciem Harrym i Meghan Markle, a resztą rodziny. Książę już potwierdził, że będzie uczestniczył w koronacji, podczas gdy Meghan Markle pozostanie w Kalifornii z dwójką dzieci - księciem Archiem i księżniczką Lilibet.

Pierwsza dama USA Jill Biden weźmie udział w koronacji króla w imieniu prezydenta Joe Bidena. Biden pogratulował Karolowi przed jego koronacją i powiedział, że jego żona będzie uczestniczyć w ceremonii - potwierdził Biały Dom.

W ceremonii koronacyjnej wezmą udział głowy państw z całego świata. Polskę reprezentować ma Andrzej Duda z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą - przekazał Polskiej Agencji Prasowej szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Koronacja odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w sobotę o godz. 11 czasu londyńskiego (o 12 w południe w Polsce). Stacja CNN dołączy do transmitowania koronacji króla Karola III spod Pałacu Buckingham. Relacja z wydarzenia będzie nadawana na żywo także online.

RadioZET.pl/"The Independent"/"Daily Mail"/PAP