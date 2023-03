Kosmiczne zagrożenie ze strony Chin i Rosji. "Wojna zupełnie inna niż na Ziemi"

"The Wall Street Journal" podaje, że Pentagon rozpoczął przygotowania do przyszłego konfliktu w przestrzeni kosmicznej. Powodem jest rosnące zagrożenie ze strony Rosji i Chin, które są zdolne do unieszkodliwiania satelit i zakłócania komunikacji - tak wojskowej, jak i cywilnej.

USA przygotowuje się do wojny w kosmosie. "Tam nie można kopać rowów"

Wojna w kosmosie rządzi się zupełnie innymi prawami, niż ta na ziemi. Taktyki i rozwiązania znane z konwencjonalnych konfliktów nie mają prawa sprawdzić się w przestrzeni kosmicznej. - Tam nie można kopać rowów - powiedział Marty Whelan, wiceprezes Grupy Systemów Obronnych w The Aerospace Corp., grupie badawczej finansowanej ze środków federalnych.

Amerykańskie media donoszą, że Biały Dom zaproponował zwiększenie rocznego budżetu dla Sił Kosmicznych USA o 4 miliardy dolarów. Łącznie USA mogą więc przeznaczyć na ten cel 30 miliardów dolarów. Plan zakłada szkolenia dla wojskowych oraz stworzenie infrastruktury, niezbędnej do podjęcia walki z Chinami i Rosją w przestrzeni kosmicznej.

Chiny największym zagrożeniem w przestrzeni kosmicznej

Według ekspertów największym zagrożeniem jeśli chodzi o przestrzeń kosmiczną są Chiny. Te są bowiem zdolne do wystrzeliwania pocisków lub laserów, które mogą zniszczyć czy unieszkodliwić amerykańskie satelity - to byłoby ogromnym zagrożeniem dla systemów łączności. Mówi się też o niebezpieczeństwach związanych z cyberatakami. "Chiny dużo zainwestowały w swój program kosmiczny, stację orbitalną i rozwój technologi" - podaje "The Wall Street Journal".

Groźna jest też Rosja, która w związku z wojną w Ukrainie wyraziła gotowość do ataków na satelity i systemy łączności. Federacja Rosyjska już wcześniej zniszczyła jednego ze swoich satelitów rakietą wystrzeloną z ziemi.

RadioZET/"The Wall Street Journal"