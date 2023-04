Koszmarny wypadek na autostradzie. Koło z ciężarówki zabiło młodego mężczyznę

Clayton Vaughn osierocił 4-miesięczną córkę. 21-letni mężczyzna zginął w wypadku, do którego doszło około godz. 20.30 w czwartek na autostradzie Katy Freeway w dzielnicy Blalock w Houston. Jak podało biuro szeryfa hrabstwa Harris, koło spadło z ciężarówki i uderzyło w samochód jadący w kierunku zachodnim, zabijając pasażera siedzącego na przednim siedzeniu.

Kierująca samochodem po uderzeniu koła w przednią szybę przejechała przez wszystkie sześć pasów autostrady i uderzyła w zewnętrzną ścianę bariery, doznając w wyniku wypadku obrażeń niezagrażających życiu. Kobietę przewieziono do miejscowego szpitala na obserwację. Kierowca ciężarówki się nie zatrzymał i nie udzielił pomocy poszkodowanym.

Wypadek w Teksasie. Koło z ciężarówki zabiło pasażera SUV-a

Początkowo śledczy sądzili, że opona oderwała się od 18-kołowego tira, ale potem dotarli do naocznych świadków wypadku, którzy przedstawili inny przebieg zdarzenia. Z jedną z takich osób rozmawiała Stacja ABC13. Randrell Alexander przekazała amerykańskiej stacji, że widziała, jak opona spada z przyczepy czarnej ciężarówki, która nie miała tablicy rejestracyjnej. Według kobiety opona odbijała się od szosy, zanim inna ciężarówka w nią uderzyła.

Opona następnie przetoczyła się przez pas HOV (tylko dla samochodów przewożących co najmniej jednego pasażera - red.). Po tym jak uderzył w nią biały pick up przeleciała przez barierę. Tam uderzyła w SUV-a, którym jechał 21-letni Clayton Vaughn z dziewczyną. - Trafiła prosto w przednią szybę. Widziałam szkło i widziałam, jak maska wyskoczyła w górę, a samochód zaczął się obracać - wspomina Alexander.

Kobieta jest przekonana, że kierowca ciężarówki widział wypadek. - Wiem, że widział to przez lusterko wsteczne, ponieważ opuścił szybę - dodała Alexander. - Stało się to szybko, ale zanim zbliżyliśmy się do siebie, wyglądało to tak, jakby miał się zatrzymać. Jestem pewna, że zobaczył to, co ja, wtedy zwolnił - mówiła.

Według biura szeryfa, kierowca może zostać oskarżony o niezatrzymanie się i nieudzielenie pomocy, jeśli zostanie znaleziony. Dowody zostaną przedstawione prokuraturze okręgowej hrabstwa Harris, która ostatecznie zdecyduje, czy oskarżyć kierowcę.

Wujek Vaughna, Evan Richard, powiedział ABC13, że rodzina ma nadzieję, że pojawi się więcej świadków w nadziei na uzyskanie pełniejszego obrazu tej tragedii. - Takie (wypadki – red.) się zdarzają, ale oczywiście doszło tu do jakiegoś zaniedbania - ocenił. W ustaleniu, jak doszło do wypadku, ma też pomóc analiza nagrań z kamer samochodowych przejeżdżających autostradą kierowców.

RadioZET.pl/ABC 13