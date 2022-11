Kreml wydał rozkaz. Putin ma powód do zmartwień

Na rozkaz Kremla wśród Rosjan zlecono ankietę dotyczącą ich stosunku do wojny w Ukrainie - informuje niezależny rosyjski portal Meduza. Z zamkniętych badań fokusowych wynika, że Władimir Putin nie ma powodów do zadowolenia. Mieszkańcy "nie są optymistami co do swojej przyszłości i przyszłości kraju" i "są zmęczeni" tematem walk.