Kucharz Putina grozi Parlamentowi Europejskiemu. Wysłał do Brukseli przerażający prezent

Jewgienij Prigożyn jest nazywany kucharzem Putina, bo jego firma kateringowa Konkord Catering obsługiwała spotkania prezydenta Rosji. Rosyjski biznesmen niedawno potwierdził, że jest założycielem Grupy Wagnera, prywatnej armii, która zasłynęła z brutalności walcząc po stronie Rosji m.in. w Ukrainie.

Teraz Prigożyn pochwalił się w mediach społecznościowych filmem, który przypomina kadr z porachunków mafijnych. Wideo opublikował niezależny białoruski portal informacyjny "Nexta". Widać na nim mężczyznę, który wnosi do biura futerał na skrzypce. Otwiera go, a w środku jest młot kowalski z wygrawerowanym na nim logo Grupy Wagnera i napisem 'Krew - Honor - Ojczyzna - Odwaga". Rękojeść młota jest umazana krwią, prawdopodobnie sztuczną.

Kucharz Putina wysłał Brukseli zakrwawiony młot

Jak podaje "Nexta", scena miała miejsce w Brukseli, a człowiekiem, który przyniósł młot jest prawnik z Grupy Wagnera.

To prawdopodobnie odpowiedź na rezolucję, którą w środę przyjął Parlament Europejski. Bruksela uznała Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. W rezolucji, w której eurodeputowani wyrażają poparcie dla niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy oraz potępiają agresję rosyjską, domagają się też zaprzestania wszelkich działań wojskowych sił rosyjskich, w szczególności ataków na tereny mieszkalne i infrastrukturę cywilną, oraz wycofania przez Rosję wszystkich sił zbrojnych i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy. Wzywają do zaprzestania przymusowych deportacji ukraińskiej ludności cywilnej i przymusowych adopcji ukraińskich dzieci, a także do uwolnienia wszystkich osób przetrzymywanych na Ukrainie.

Europarlament uznał Rosję za państwo terrorystyczne

W rezolucji wskazano, że umyślne ataki i okrucieństwa Rosji wobec ludności cywilnej, niszczenie infrastruktury cywilnej oraz inne poważne naruszenia praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego są równoznaczne z aktami terroru wobec ludności i stanowią zbrodnie wojenne. "W związku z tym Parlament Europejski uznaje Rosję za państwowego sponsora terroryzmu i za państwo posługujące się środkami terroryzmu" – głosi rezolucja.

Ponadto deputowani do PE wezwali władze Unii, aby wpisały Grupę Wagnera oraz Kadyrowców na unijną listę organizacji terrorystycznych.

RadioZET.pl