Kucharz sprzedaje truciznę samobójcom. "Jestem trochę bardziej oświecony"

Kenneth Law z Kanady, który na co dzień pracuje jako kucharz, stworzył makabryczny biznes. Mężczyzna sprzedaje i wysyła ludziom na całym świecie truciznę. "Daily Mail" podaje, że specyfik kupują głównie samobójcy. W samej Wielkiej Brytanii odnotowano co najmniej cztery zgony wynikają z zatrucia substancją sprzedawaną przez Kanadyjczyka.

Sprzedaje truciznę samobójcom. "Zainspirowała go matka"

Proceder sprzedaży trucizny osobom, które chcą targnąć się na swoje życie trwa od ponad dwóch lat. Sam Kenneth Law nie ma sobie nic do zarzucenia. W rozmowie z dziennikarzem powiedział: - Jako cywilizacja nie jesteśmy wystarczająco zaawansowani, by otwarcie akceptować śmierć. Ja jestem trochę bardziej oświecony.

W tej samej rozmowie miał namawiać dziennikarza, by kupił od niego truciznę. - Jeśli kiedykolwiek, z jakiegokolwiek powodu nadejdzie dzień, w którym będziesz tego potrzebował, przynajmniej będziesz miał coś pod ręką - powiedział. Odniósł się też do ofiar swojej trucizny. - Oni sami popełniają samobójstwa, ja nic nie robię. Po prostu sprzedaję im produkt, to co z nim zrobią, to ich wybór.

Law wyjaśnił, że na "pomysł" biznesu wpadł, gdy zobaczył jak cierpiała jego matka po ciężkiej chorobie. Zapewniał też, że ofiar jego trucizny jest dużo więcej. - Wysłałem ją do wielu, wielu osób - powiedział.

"On się bawi w Boga"

Innego zdania są bliscy i rodziny osób, które zmarły po zażyciu trucizny. Ojciec jednego z mężczyzn, który odebrał sobie w ten sposób życie powiedział, że "Law bawi się w Boga, dostarczając bezbronny ludziom środki do samobójstwa". - Wierzę, że mój syn nadal by żył, gdyby nie ta substancja. On w rzeczywistości wręczył mu naładowaną broń - powiedział.

"Daily Mail" przytoczył też historię innego z klientów Lawa. 17-letni Amerykanin Anthony Jones kupił i zażył truciznę. Gdy zdał sobie sprawę co zrobił, pobiegł do matki krzycząc, że "chce żyć". Niestety, nie udało się go uratować.

Witryny internetowe, za pośrednictwem których Law sprzedawał substancję zostały usunięte przez właścicieli domen. Rzecznik policji w Ontario poinformował, że funkcjonariusze wszczęli w tej sprawie śledztwo.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli masz myśli samobójcze lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, warto poszukać wsparcia i pomocy specjalisty. Pod tymi numerami i adresami można uzyskać pomoc – czekają na ciebie psychologowie:

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna: 22 425 98 48

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

RadioZET.pl/"Daily Mail"