Kulisy wizyty Zełenskiego w USA. Wiadomo, jak długo potrwa

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w USA została ogłoszona dopiero we wtorek wieczorem. Jak podaje Reuters, w czasie trwającego kilka godzin pobytu w Ameryce prezydent Ukrainy m.in. przeprowadzi w Białym Domu rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem i najwyższymi doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego.

Wizyta Zełenskiego w USA. Wygłosi przemówienie w Kapitolu

Weźmie również udział we wspólnej konferencji prasowej z amerykańskim przywódcą, a następnie uda się na Kapitol, by wystąpić na wspólnej sesji Senatu i Izby Reprezentantów. To pierwsza zagraniczna podróż Zełenskiego od momentu wybuchu wojny w Ukrainie 24 lutego.

- Wizyta podkreśli niezłomne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych we wspieranie Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne, w tym poprzez zapewnienie pomocy gospodarczej, humanitarnej i wojskowej - oświadczyła rzeczniczka prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre.

Wysoki rangą przedstawiciel administracji w Waszyngtonie potwierdził, że podczas środowej wizyty Zełenskiego ogłoszony zostanie pakiet pomocy wojskowej o wartości 2 mld dolarów. Będzie on obejmować m.in. baterię systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot.

Reuters, powołując się na źródła w prezydenckiej administracji, informuje też, że Biden nie wykorzysta rozmów, aby nakłaniać Zełenskiego do rokowań pokojowych z Putinem. Podkreślono, że obecnie nie toczą się żadne rozmowy pokojowe.

