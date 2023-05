Lekarze myśleli, że wpadł pod samochód. Brutalne pobicie chorego, "bo i tak umrze"

Brytyjski "Daily Mail" opisał historię brutalnej napaści na 70-latka. Oprawcom mężczyzny był jego 44-letni sąsiad Daniel Winward - były komandos, który pełnił służbę w Iraku i Afganistanie. Do napaści doszło gdy senior wyszedł ze swojego mieszkania w mieście Lancashire w Wielkiej Brytanii. 44-latek podbiegł do niego, powalił na ziemię i zadał kilka potężnych ciosów.

Wteren pobił emeryta. Lekarze myśleli, że wpadł pod samochód

Świadkiem ataku była żona poszkodowanego, kobieta wybiegła przerażona z domu. Krzyczała, by napastnik zostawił jej męża, ponieważ ten choruje na nowotwór. - W takim razie i tak umrze - odpowiedział jej mężczyzna. Po brutalnym pobiciu 44-latek wtargnął do domu sąsiadów i zdemolował ich salon.

Gdy 70-latek trafił do szpitala, lekarze początkowo sądzili, że mężczyzna wpadł pod samochód. Jego lewe oko jest uszkodzone, założono mu też 30 szwów.

Konflikt o śmieci skończył się brutalnym pobiciem

Wiadomo, że konflikt pomiędzy sąsiadami narastał od dłuższego czasu. Jak podają media, kłócili się o pojemniki z baru prowadzonego przez 44-latka. Winward miał je wystawiać na ulicę, pozostali mieszkańcy narzekają, że kosze "bardzo śmierdziały".

Napaść na 70-latka została nagrana przez kamerę monitoringu, a sprawa trafiła do sądu. Jak się okazuje, Daniel Winward uniknie więzienia. Sędzia wziął pod uwagę wojskową przeszłość mężczyzny i opinie biegłych, którzy potwierdzili, że cierpi on na zespół stresu pourazowego. - Ten człowiek jest chory, a spowodowała to służba, jaką pełnił dla ojczyzny - mówił sędzia, który skazał 44-latka na 30 dni zajęć rehabilitacyjnych i 150 godzin prac społecznych.

RadioZET.pl/"Daily Mail"