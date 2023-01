Jak pisaliśmy na RadioZET.pl, Polska formalnie zwróciła się o zgodę we wtorek, a rząd niemiecki powiedział, że odpowie w trybie pilnym. Niemieckie prawo wymaga zgody na reeksport swojego sprzętu wojskowego, co oznacza, że setki czołgów Leopard w Europie mogą być wysłane do Ukrainy tylko za zgodą władz w Berlinie.

Leopardy dla Ukrainy

Opozycyjna partia Alternatywa dla Niemiec (AfD) wezwała rząd RFN do uniemożliwienia przekazania przez Polskę czołgów bojowych Leopard Ukrainie. Kanclerz Olaf Scholz musi tego zabronić – stwierdził w oświadczeniu współlider prawicowo-populistycznej partii Tino Chrupalla.

"Niemieckie czołgi nie mogą przetaczać się przez Ukrainę. Rząd federalny nie może dalej wciągać Niemiec w wojnę na Ukrainie" – cytuje oświadczenie Chrupalli portal telewizji ARD.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius zapewnił o zgodzie Niemiec na szkolenia żołnierzy z Ukrainy na czołgach Leopard. – Nie stoimy na drodze do tego – powiedział Pistorius w Berlinie na konferencji prasowej razem z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Przypomnijmy, że w miniony piątek w amerykańskiej bazie w niemieckim Ramstein odbyło się spotkanie grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy. Nie przyniosło ono jednak rozstrzygnięcia w postaci zgody Niemiec na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2, o co od dawna zabiega Ukraina i na co coraz mocniej naciska wiele państw m.in. Polska.

RadioZET.pl/Bloomberg/PAP