Zatonęła gumowa łódź, mnóstwo zabitych. Wśród ofiar kobiety i dzieci

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji podała, że do tragedii doszło we wtorek. Łódź przewoziła co najmniej 60 migrantów i wyruszyła z nadmorskiego miasta Garabulli, na wschód od stolicy Libii, Trypolisu. Agencja poinformowała, że pięciu migrantów przeżyło katastrofę i zostało sprowadzonych na brzeg przez libijską straż przybrzeżną. To trzech Pakistańczyków, jeden Egipcjanin oraz syryjskie dziecko.

Libia. Zatonęła gumowa łódź, mnóstwo zabitych

Safa Msehli, rzeczniczka IOM, powiedziała, że łódź wywróciła się chwilę po wypłynięciu z Garabulli. Do tej pory wydobyto z wody ciała dziewięciu mężczyzn i dziecka.

W tym roku co najmniej 537 osób utonęło lub zaginęło w wyniku katastrof migracyjnych na Morzu Śródziemnym u wybrzeży Libii, a ponad 4300 zostało przechwyconych i zawróconych na brzeg.

Libia stała się w ostatnich latach dominującym punktem tranzytowym dla uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu. Z panującego w tym kraju politycznego chaosu korzystają handlarze ludźmi, którzy próbują przemycać migrantów, zmuszając ich do ryzykownych rejsów na źle wyposażonych statkach, złej jakości łodziach i pontonach.

RadioZET.pl/ PAP