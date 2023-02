"W strzelaninie w Linden w New Jersey zginęła polska rodzina – rodzice i dwójka dzieci. Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z lokalną policją. Linden to dom dla wielu Polaków. Łączymy się w bólu z całą społecznością. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tą tragedią" – napisał na Twitterze Adrian Kubicki, Konsul Generalny RP w Nowym Jorku.

Strzelanina w USA. Nie żyje polska rodzina

Jak podają amerykańskie media, do rodzinnej tragedii doszło w niedzielę rano. Według policyjnych źródeł ojciec postrzelił swoją żonę i dwójkę dzieci, a następnie popełnił samobójstwo. Funkcjonariusze znaleźli w jednym z domów w Linden trzy martwe osoby – mężczyznę, kobietę i nastolatkę. Ciężko ranny chłopiec został przewieziony do Szpitala Uniwersyteckiego w Newark. Niestety, lekarzom nie udało się go uratować.

Burmistrz Linden Derek Armstead poinformował w mediach społecznościowych, że dzieci miały 13 i 14 lat. "Nie ma słów, aby opisać tragedię. Złamane serce i żal" – napisał. Gubernator New Jersey Phil Murphy zapewnił, że jego biuro ściśle monitoruje dochodzenie w sprawie "przerażającej strzelaniny".

Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Z relacji sąsiadów wynika, że polska rodzina zamieszkała w Linden w 2007 roku. Mężczyzna był elektrykiem, a żona pracowała w salonie fryzjerskim.

– Czuję się okropnie, znałam te dzieci od urodzenia – powiedziała sąsiadka, 76-letnia Digna Alvarez. – Nigdy nie słyszałam awantur w tym domu. To byli bardzo mili ludzie. Bardzo zgrana rodzina. Razem chodzili, bawili się na śniegu, jeździli na rowerach – dodała.

RadioZET.pl/CBS News