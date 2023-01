Strzelanina na pogrzebie. Ranne zostały dzieci, 7-latka walczy o życie

Strzelanina miała miejsce w czasie pogrzebu w Londynie, podczas którego żałobnicy żegnali matkę i córkę, które zmarły w odstępie miesiąca.

Według świadków, gdy goście zgromadzili się na schodach kościoła, podjechał czarny samochód i rozległa się seria strzałów. Uczestnicy zdarzenia relacjonowali, że musieli uciekać w poszukiwaniu schronienia.

Londyn. Strzelanina na pogrzebie. 7-latka walczy o życie

Cztery kobiety – w wieku 21, 48, 54 i 41 lat – zostały przewiezione do szpitala w centrum Londynu, gdzie ich obrażenia oceniono jako niezagrażające życiu - podało biuro londyńskiej Met Police. Ranne zostały też dwie dziewczynki - 12-latka i 7-latka. Starsza miała drobny uraz nogi i została szybko wypisana. Młodsza walczy o życie, jest w stanie ciężkim.

- To był chaos. To było straszne. Nikt nie wiedział, czy to była bomba, czy strzelec - powiedział jeden z nich. - Szukaliśmy miejsc, w których moglibyśmy się ukryć. Wszyscy wtuliliśmy się w kąty, gdzie się dało. Wyszliśmy po około 10 minutach, nie odważyłem się – dodał.

Źródło policyjne przekazało "Daily Mail", że mężczyzna wyskoczył z samochodu i zaczął strzelać do tłumu, gdy wypuszczono białe gołębie – symbol pokoju. Śledczy poinformowali, że dziewczynka została zabrana do szpitala i pozostaje w stanie zagrażającym życiu. Cztery inne kobiety zostały również zabrane do szpitala. Trwa obława za sprawcami strzelaniny.

- Każdy incydent spowodowany strzelaniną jest nie do przyjęcia, jednak fakt, że wiele osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w strzelaninie w środku sobotniego popołudnia, jest szokujący - powiedział komisarz londyńskiej policji Ed Wells. Brytyjskie media podkreślają, że sobotni incydent jest jedną z najgorszych masowych strzelanin w Londynie od dziesięcioleci.

