Samochód wjechał w uczestników ulicznej imprezy w Los Angeles. "Zapanował chaos"

Kierowca porsche cayenne wjechał w tłum w pobliżu Trinity Street i Martin Luther King Jr Boulevard w dzielnicy South Central w niedzielę około 20:20 lokalnego czasu - podało NBC Los Angeles, powołując się na policję. Potrąconych zostało co najmniej sześć osób. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.

Los Angeles. Samochód wjechał w tłum

Kierowca wjechał w uczestników ulicznej imprezy. Jak relacjonują amerykańskie media, zapanował chaos. Ludzie zaczęli uciekać we wszystkich kierunkach. Poszkodowani to osoby w wieku od 15 do 40 lat. Ranni trafili do szpitali z obrażeniami niezagrażającymi życiu.

Oglądaj

Policja powiedziała NBC Los Angeles, że funkcjonariusze próbowali zatrzymać porsche na światłach, gdy kierowca nagle ruszył i wjechał w ludzi, którzy bawili się na jarmarku. Kierowca porzucił samochód trzy przecznice dalej. Policjanci przekazali, że zatrzymali już podejrzaną osobę.

