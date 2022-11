"Ziemniaczany Schumacher". Łukaszenka o swoim "pierwszym razie" na traktorze

Alaksandr Łukaszenka cyklicznie występuje jako bohater filmików, które mają w zamierzeniu ocieplać jego wizerunek bądź pokazać go jako dziarskiego, obdarzonego wszechstronnymi zdolnościami "ojca narodu".

Łukaszenka o "pierwszym razie" na traktorze

Było już m.in. propagandowe nagranie, na którym prezydent Białorusi rąbie drewno, kpiąc jednocześnie z Polaków. Na innym, przygotowanym z okazji urodzin, sadzi drzewa i prowadzi maszyny na polu.

Teraz do sieci trafiło kolejne, na którym opowiada dziennikarzom lokalnych mediów o tym, jak po raz pierwszy kierował traktorem MTZ-50. - Jechałem nim po obwodnicy z prędkością 280 km/h i bałem się, że może odlecieć. Z taką prędkością samolot startuje i ląduje - mówił przywódca.

Co ciekawe, MTZ-50 to ciągnik produkowany w fabryce w Mińsku w latach 60. Jego maksymalna prędkość to 50 km/h. I choć są to dane, które łatwo można zweryfikować, wszyscy zgromadzeni wokół dyktatora reporterzy wierzą w każde jego słowo i kiwają głowami z uznaniem.

Ukraiński portal apostrophe.ua ironizował na temat tego nagrania i wyznania Łukaszenki, nazywając przywódcę Białorusi "ziemniaczanym Schumacherem". To nawiązanie do słynnego niemieckiego kierowcy Formuły 1 i 7-krotnego mistrza świata Michaela Schumachera.

RadioZET.pl/polsatnews.pl/apostrophe.ua