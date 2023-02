Łukaszenka wyrzuca polskich dyplomatów z Białorusi. Natychmiastowa decyzja

Alaksandr Łukaszenka i jego reżim po raz kolejny utrudniają życie Polakom na Białorusi. Tym razem podjęto decyzję o wyrzuceniu z kraju trzech polskich dyplomatów. Onet ustalił, że chodzi o łącznika straży granicznej oraz dwóch konsulów z Grodna.

Łukaszenka wyrzuca polskich dyplomatów z Białorusi

Informację tę potwierdził w rozmowie z Onetem rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina. Pytany o ewentualną reakcję polskiego rządu odpowiedział, że wszelkie decyzje będą komunikowane z chwilą ich podjęcia.

Portal podał nieoficjalnie, że w rządzie trwa narada na temat tego, w jaki sposób zareagować na ruch Mińska. Rozważane jest wydalenie białoruskich dyplomatów z Polski. - Wszystkie opcje są na stole - powiedział informator Onetu.

Przypomnijmy, że białoruskie władze i tamtejszy system sądownictwa "wsławiły" się niedawno skazaniem na 8 lat więzienia polskiego dziennikarza i działacza mniejszości białoruskiej Andrzeja Poczobuta. Był on oskarżany m.in. o "nawoływanie do nienawiści" oraz "wzywanie do działań na szkodę Białorusi".

RadioZET.pl/Onet.pl