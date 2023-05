Łukaszenka zwołał pilną naradę. "Sytuacja nas do tego zmusza"

Alaksandr Łukaszenka zwołał w trybie nagłym spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele resortów siłowych Białorusi. Podczas narady omawiano przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także środki ochrony granicy państwowej.

Łukaszenka zwołał pilną naradę ws. granicy

Białoruski portal BiełTA cytował wypowiedź prezydenta, który przekonywał, że "sytuacja jest trudna". Mówił też o rosnącym potencjale NATO oraz o tym, że "w okolicach granicy dochodzi do prowokacji".

- Nie mogliśmy przełożyć tego spotkania. Sytuacja zmusza nas do reakcji na ostatnie wydarzenia. Rząd i organy ścigania zostały poinstruowane, by opracować rozwiązania na granicy - tak, by uniemożliwić wszelkiego rodzaju sabotażystom wjazd na Białoruś - powiedział dyktator.

Podkreślił, że "takich przypadków jest ostatnio coraz więcej". - Dlatego chciałbym usłyszeć kompleksowe propozycje dotyczące środków zaradczych - z takimi słowami zwrócił się do uczestników narady.

Jeden z nich, szef KGB Iwan Tertel, przyznał, że - posiłkując się ustaleniami służb - przewiduje "znaczną eskalację sytuacji na obrzeżach kraju". Wspomniał także o wojnie w Ukrainie i "próbach destabilizacji" sytuacji na Białorusi. Oskarżył o te działania "ośrodki za granicą" oraz służby specjalne zachodnich państw.

RadioZET.pl/eng/belta.by