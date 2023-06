Makabryczny finał rodzinnego grilla. Zginęła 11-latka

Makabryczne sceny rozegrały się w Bretanii w północno-zachodniej Francji. Jak podaje "Daily Mail", czteroosobowa rodzina grillowała w ogrodzie, gdy ich 71-letni sąsiad wpadł w szał. Mężczyzna pochodzenia holenderskiego miał wyciągnąć broń i zacząć strzelać.

Francja 11-latka zginęła w strzelaninie

Gdy mężczyzna otworzył ogień, 8-latka wpadła w panikę i zaczęła uciekać. Dziewczynka schroniła się w domu innych sąsiadów. Niestety, jej 11-letnia siostra nie miała tyle szczęścia, została krytycznie postrzelona i zmarła w wyniku poniesionych obrażeń. Ranni zostali też rodzice dzieci - ojciec walczy o życie w szpitalu, matka odniosła powierzchowne obrażenia.

Na miejsce wezwano grupę interwencyjną żandarmerii - gdy służby dotarły na miejsce, 71-latek zabarykadował się w domu. Po krótkim oblężeniu negocjator przekonał go, aby się poddał. Mężczyzna został zatrzymany i przebywa obecnie w areszcie.

Strzelanina we Francji. Tragiczny finał sporu o działkę

Wiadomo, że rodzina, która padła ofiarą brutalnego ataku, to Brytyjczycy, którzy we Francji mieszkali od kilku lat. - Dokładne przyczyny tej tragedii nie są jeszcze znane. Wygląda na to, że między sąsiadami od dawna toczył się konflikt o działkę przylegającą do dwóch nieruchomości - wyjaśniła prokurator Carine Halley. Dodała, że służby wszczęły śledztwo w sprawie zabójstwa i usiłowania zabójstwa.

- To niezrozumiałe, żeby zastrzelić bezbronne dziecko. Nikt z nas nie może zrozumieć, jak mogło do tego dojść - powiedział burmistrz gminy Plonévez-du-Faou. Dodał, że rodzina była dobrze znana w lokalnej społeczności i brała udział w imprezach i festynach. Brytyjskie MSZ zadeklarowało pomoc dla rodziny, którą spotkała tragedia.

RadioZET.pl/"Daily Mail"