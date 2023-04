Mała dziewczynka zmarła na odrę. Takiej śmierci nie było od dawna. Lekarz alarmuje

O śmierci dziewczynki donosi holenderski portal de gelderlander. Z uwagi na ochronę danych media nie precyzują jej wieku, wiadomo jednak, że była pacjentką Radboud University Medical Center. Wirtualna Polska precyzuje, za słowami Matthew McCalla - mikrobiologa z uniwersyteckiego centrum medycznego Radbound - że to w Holandii pierwszy taki zgon od 2019 r. Podzielił się też niepokojącą wizją przyszłości, która może dotyczyć także Polski.

Dziewczynka zmarła na Odrę. "Epidemie będą pojawiać się co kilka lat"

Mikrobiolog przestrzegł, że wirus Odry nie zniknie, dopóki "istnieją społeczności, w których szczepienia nie są powszechnie praktykowane". "Epidemie będą pojawiać się co kilka lat. Do Holandii wirus jest zwykle przywożony przez osobę, która zaraziła się za granicą" - opiniuje, dodając, że w samej Holandii wirus praktycznie nie występuje.

Od kiedy Holandia wprowadziła program powszechnych szczepień (1976 r.) liczba zakażeń wirusem Odry w istocie spadła tam niemal do zera, i właśnie stąd biorą się szacunki, że ryzyko śmierci w wyniku zachorowania na Odrę wynosi 1: 10 000. Dutch News, cytowane przez WP, podaje jednak, że ryzyko wybuchu epidemii ostatnio wzrosło, o czym przestrzegło WHO, w efekcie pandemii koronawirusa i nieprzyjmowania szczepień przeciwko Odrze. Szacuje się, że dotyczy to nawet 40 milionów dzieci na całym świecie.

Odra w Polsce

W kontekście Odry w Polsce, według rządowych danych z portalu rcb.gov.pl, w ostatnich latach notowaliśmy kolejno:

2015 r.: 48 przypadków odry,

2016 r.: 133 przypadki,

2017 r.: 63 przypadki,

2018 r.: 339 przypadków,

2019 r.: 1.492 przypadki.

Polska, wraz z wieloma innymi krajami, uczestniczy w koordynowanych przez WHO globalnym programie eliminacji odry i różyczki. Globalnie, odra pozostaje główną przyczyną zgonów dzieci i około 160 000 z nich umiera każdego roku z powodu powikłań choroby.

