Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump znów jest na ustach mediów na całym świecie. Przedsiębiorca został oskarżony w sprawie karnej i usłyszał łącznie 34 zarzuty. Sprawa dotyczy m.in 130 tys. dolarów, które w 2016 roku Trump miał wypłacić Stormy Daniels - gwieździe filmów pornograficznych. W zamian kobieta miała nie mówić o stosunkach z byłym prezydentem.

Donald Trump nie przyznaje się do winy i zaprzecza oskarżeniom. Odniósł się też do samych zarzutów, stawianych mu przez nowojorską prokuraturę. - To dla mnie ogromna ingerencja w wybory na niespotykaną skalę - powiedział podczas wtorkowego wystąpienia w swojej posiadłości Mar-a-Largo na Florydzie.

Niespodziewane wsparcie. Maria Zacharowa broni Donalda Trumpa

Temu, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych przyglądają się politycy na całym świecie. Do sprawy odniosła się we wtorek rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa. W ocenie popleczniczki Władimira Putina "w słowniku politycznym i dyplomatycznym pojawił się nowy termin: «Incydent Trumpa»". Jak to tłumaczy?

Wspomniany przez Zacharową "Incydent Trumpa" wiąże się w jej ocenie z "postawieniem przez amerykańskie władze zarzutów karnych byłemu prezydentowi USA, który ma ambicje polityczne i plany na przyszłą prezydenturę". Rzeczniczka rosyjskiego MSZ twierdzi, że jest to sprzeczne z "reżimem Białego Domu, mierzącym poziom demokracji w niepodległych krajach".

"Polityczny zugzwang liberalizmu"

Zdaniem Zacharowej, na Donalda Trumpa wywierana była "wieloletnia bezprecedensowa presja". Jej źródłem mają być "amerykańskie elity i władze, które jednocześnie wysuwają roszczenia wobec suwerennych krajów na podobnych podstawach".

W ocenie rzeczniczki rosyjskiego MSZ cała sytuacja nie wyjdzie Stanom Zjednoczonym na dobre. Na koniec swojego wywodu w serwisie Telegram "Incydent Trumpa" określiła bowiem jako "polityczny zugzwang liberalizmu". Zugzwang to pojęcie doskonale znane szachistom. Oznacza ono ruch, który zdecydowanie pogarsza sytuację osoby, która go wykonała. Co ciekawe, zugzwang najczęściej obserwowany jest w końcówkach szachowych potyczek.

