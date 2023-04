Masakra siekierą. Przedszokle spłynęło krwią dzieci

Koszmar w Brazylii. CNN relacjonuje masowe morderstwo, do którego doszło w środowy poranek w Blumenau na południowym wschodzie kraju. Do prywatnego przedszkola wpadł uzbrojony w siekierę 25-letni mężczyzna. Jak dotąd służby potwierdziły śmierć czworga dzieci. Drugie tyle trafiło do szpitala.