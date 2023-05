Masakra w szpitalu. Nie żyje 37-letnia pielęgniarka. Sekretarka ciężko ranna

Nie żyje 37-letnia pielęgniarka, która została zaatakowana nożem w szpitalu w Reims we Francji. Informację przekazał francuski minister zdrowia Francois Braun.

- Z ogromnym smutkiem dowiedziałem się o śmierci Carene, brutalnie zaatakowanej wczoraj w Szpitalu Uniwersyteckim w Reims - oznajmił Braun, zapewniając, że jego myśli "są z jej bliskimi, współpracownikami, a także wszystkimi pogrążonymi w żałobie pracownikami zespołów szpitalnych".

Do napaści doszło w poniedziałek 22 maja po południu. 59-letni mężczyzna brutalnie zaatakował nożem sekretarkę medyczną i pielęgniarkę w szatni szpitala. Po napadzie usiłował uciec, ale został zatrzymany przez ochronę szpitala i przekazany policji. Napastnik był wcześniej oskarżony o "akty kwalifikowanej przemocy" i miał nadzór kuratora.

Stan zdrowia rannej sekretarki medycznej lekarze oceniają jako poważny. Według dostępnych danych w 2022 r. we Francji doszło do 1244 ataków na personel medyczny, co oznacza wzrost o 23 proc. w stosunku do 2021 r.

