Matka i syn podejrzani o brutalne morderstwo. "Poćwiartowali ciało na 22 kawałki"

Sprawę zabójstwa 45-letniego Aanjana Dasa opisał dziennik “The Times of India”. Mężczyzna został zamordowany 30 maja. Policja poinformowała, że zginął z rąk 48-letniej żony Poonam i 25-letniego pasierba Deepaka.

Szczątki mężczyzny były ukryte w różnych miejscach w Delhi oraz w lodówce należącej do oskarżonych. 5 czerwca we wschodniej części miasta policja odnalazła torbę, w której były części ciała Dasa. W następnych dniach w innych miejscach odnaleziono jego ręce, nogi, czaszkę i przedramię.

Indie. Matka i syn pocięli ciało mężczyzny na 22 kawałki

Policja nabrała podejrzeń wobec matki i jej syna, ponieważ nie zgłosili zaginięcia, a podczas przesłuchania pojawiły się rozbieżności w ich zeznaniach. Po odkryciu szczątków w czerwcu, policja przeanalizowała nagranie kamer monitoringu. Później przeprowadziła weryfikację chodząc od domu do domu i przepytując świadków. Na jednym z nagrań widać mężczyznę, który idzie z torbą późno w nocy. Za nim podąża kobieta. Gdy ustalono, że szczątki należą do Aanjana Dasa, Poonam i Deepak stali się podejrzanymi w sprawie zabójstwa.

Policja podała, że mężczyzna miał żonę i ośmiu synów w stanie Bihar na północy kraju, ale ukrył ten fakt przed Poonam. Wyjaśniono, że do tego regionu wysłano zespół śledczych, aby pobrał próbki DNA od krewnych zamordowanego mężczyzny, aby potwierdzić, że odnalezione szczątki należały do niego.

Śledczy poinformowali, że matka zamordowała z synem Dasa ponieważ według nich niewłaściwie spoglądał na żonę pasierba i jedną z jego sióstr. Śledczy uważają, że matka i syn zaczęli planować morderstwo w marcu lub kwietniu.

Oskarżony powiedział policji, że 30 maja namówił z matką Dasa do picia alkoholu, do którego dodali tabletki nasenne. Później poderżnęli mu gardło i poczekali aż ciało całkowicie się wykrwawi. Później pocięli je na kawałki i zaczęli się pozbywać szczątków. - Anjan miał złe intencje w stosunku do moich dzieci, dlatego to zrobiłam. Mój syn zabił go nożem, ja tego nie zrobiłam - zaznaczyła Poonam.

