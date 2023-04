Matka poinformowała policję o planach syna. Chwilę później doszło do masakry

W poniedziałek w mieście Louisville w amerykańskich stanie Kentucky rozegrała się prawdziwa masakra. Mężczyzna uzbrojony w karabin automatyczny wszedł tam do banku i zaczął strzelać, zabijając pięć osób. Ostatecznie napastnik został zastrzelony przez policję.

Masakra w banku. Matka zamachowca zadzwoniła na policję

W środę amerykańskie media podały, że chwilę przed krwawym atakiem, na policję zadzwoniła matka mężczyzny. Wstrząśnięta kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że jej uzbrojony syn kieruje się w stronę Old National Bank, gdzie chwilę później doszło do zamachu.

- Potrzebuję waszej pomocy. Naprawdę nie wiem, co mam robić. On nigdy nikogo nie skrzywdził, to dobry chłopak - mówiła dyspozytorowi numeru alarmowego zrozpaczona kobieta. Policjant zapytał później, czy wie jakie zamiary ma jej syn. Ta odpowiedziała jednak, że nie ma pojęcia.

Zabił pięć osób. Zginął z rąk policji

Kobieta wyjaśniła dyspozytorowi, że jej syn jest pracownikiem banku, a o tym, co się właśnie dzieje poinformował ją jego współlokator. - Proszę zostać w domu, niech pani nie jedzie na miejsce - poinstruował kobietę policjant.

Chwilę później w banku w centrum miasta doszło do masakry. Pierwszym świadkiem, który zaalarmował policję była kobieta pracująca w innym oddziale banku. - Mieliśmy spotkanie online, usłyszałam strzały, potem zobaczyłam, jak ktoś pada na podłogę, a on wszedł do sali konferencyjnej z bronią - powiedziała. Po chwili na miejscu zjawili się policjanci, ostatecznie napastnik został postrzelony i zginął. Nie wiadomo, jakie były jego motywy.

RadioZET.pl/"New York Post"