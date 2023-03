Matka zabiła swoje córki. 5-latce strzeliła w głowę. "Zrobiła to dla osobistej korzyści"

37-letnia Veronica Youngblood przyznała się, że 5 sierpnia 2018 roku w swoim mieszkaniu w McLean w Wirginii zabiła swoje dzieci: 15-letnią Sharon Castro i 5-letnią Brooklyn Youngblood. Utrzymywała jednak, że jest niepoczytalna - donosi “Washington Post”. Przysięgłych nie dało się jednak przekonać, że to choroba psychiczna popchnęła ją do zabójstw.

Ława przysięgłych uznała ją winną dwóch morderstw i użycia broni palnej - podała gazeta. Podczas procesu, zastępca prokuratora hrabstwa Fairfax Kelsey Gill opisała Youngblood jako złośliwą, samolubną morderczynię, która zabiła swoje córki z premedytacją.

USA. Veronica Youngblood uznana winną zabójstwa swoich córek

Jak opisują amerykańskie media, gdy nastoletnia córka kobiety umierała, Veronica Youngblood zadzwoniła do byłego męża i powiedziała mu, że go nienawidzi i zastrzeliła dzieci. Prokuratura uznała, że była to zemsta za to, że mężczyzna planował wyprowadzić się z młodszą córką do Missouri.

- Ten przypadek znacznie wykracza poza zwykłą chorobę psychiczną - powiedziała prokurator Gill w mowie końcowej. - To znacznie wykracza poza depresję. To znacznie wykracza poza zespół stresu pourazowego. To znacznie wykracza poza myśli samobójcze - stwierdziła.

Prokuratura przekonywała ławę przysięgłych, że morderstwo zostało dokładnie zaplanowane. - Youngblood kupiła pistolet dziewięć dni przed zabójstwami - mówiła Gill, cytowana przez “Washington Post”. - I dała swoim dzieciom żelki nasenne, żeby nie były w stanie jej powstrzymać - kontynuowała prokurator.

Według “Washington Post” pierwsza z dziewcząt, mała Brooklyn, zginęła od postrzału w głowę. Druga córka kobiety, Sharon, została dwukrotnie postrzelona w plecy i klatkę piersiową. Nie zginęła od razu. Zadzwoniła pod numer alarmowy 911 i wezwała pomoc. Niestety, dziewczyna zmarła w szpitalu.

Matka zamordowała swoje córki. Ofiary miały 5 i 15 lat

Adwokat Youngblood, obrońca z urzędu hrabstwa Fairfax, Dawn Butorac, powiedział, że urodzona w Argentynie oskarżona dorastała w biedzie i została prostytutką po urodzeniu najstarszej córki w wieku 16 lat. - Słyszała też głosy - powiedział Butorac. Przekonywał, że kobieta praktykowała południowoamerykańską religię, której wyznawcy wierzą, że mogą komunikować się ze zmarłymi.

Youngblood przyznała się podczas przesłuchania, że zabiła swoje dzieci, a następnie powiedziała, że zasłużyła na karę śmierci. Prokuratorzy podważyli argument obrony o niepoczytalności i powiedzieli, że działania Youngblood były "pełne fałszu“ - pisze “Washington Post”.

- Ta osoba manipuluje, kłamie, chce wywołać chaos, a wszystko dla osobistych korzyści - powiedziała prokurator Claiborne Richardson. - Youngblood jest złośliwa, samolubna, mściwa i wyrachowana - podsumowała. Proces trwał dwa tygodnie. Ława przysięgłych potrzebowała jednego dnia, aby uznać oskarżoną za winną.

RadioZET.pl/"Washington Post"/"New York Post"