Matka zostawiła dzieci w aucie. Nagle samochód stanął w płomieniach

Amerykańska opinia publiczna jest zszokowana niebezpiecznym incydentem, który wydarzył się w mieście Oviedo na Florydzie. Jak poinformowała stacja CNN, 26 maja policja otrzymała zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego zaparkowanego przed jednym z centrów handlowych. Okazało się, że w pojeździe było dwoje dzieci.

Uratowali je świadkowie dramatycznego pożaru. Ranne dzieci trafiły do szpitala. Jedno z nich miało poparzenia pierwszego stopnia twarzy i uszu. Uwaga śledczych skupia się teraz na matce dzieci.

USA. Pożar auta z dziećmi w środku. Ich matka w tym czasie okradała sklep

Według policjantów 24-letnia Alicia Moore zaparkowała auto przed centrum handlowym i celowo zostawiła w środku swoje dzieci. Kobieta wraz z niezidentyfikowanym mężczyzną miała przez godzinę okradać pobliski sklep.

Moore wychodziła ze sklepu, kiedy zobaczyła, jak jej samochód staje w płomieniach. Kobieta upuściła skradziony towar i pobiegła w stronę samochodu.

Po zatrzymaniu 24-latce zostały przedstawione zarzuty zaniedbania dzieci oraz podpalenia auta. Kobieta była poszukiwana także za "zaległe kary w innych hrabstwach".

"Nie ustalono jeszcze, co spowodowało pożar. Jednak gdyby Alicia Moore nie zaniedbała dzieci, jest mało prawdopodobne, aby zostały ranne” – przekazała miejscowa policja. Kobieta trafiła do aresztu za kaucją w wysokości 48 tys. dolarów. 24-latka nie przyznała się do zarzucanych jej czynów.

Oglądaj

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/CNN