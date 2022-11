Samolot spadł na dzielnicę mieszkalną. Nie żyje co najmniej 8 osób

Burmistrz Medellin Daniel Quintero przekazał tylko, że w rejonie Belen Rosales doszło do wypadku lotniczego. - Uruchomiono wszelkie możliwości rządu, aby pomóc ofiarom - dodał.

Katastrofa lotnicza w Kolumbii. Zginęło co najmniej 8 osób

W poniedziałek w drugim co do wielkości mieście Kolumbii rozbił się dwusilnikowy Piper, lecący z Medellin do gminy Pizarro w sąsiednim departamencie Choco.

Agencja AFP podała, że maszyna „sygnalizowała awarię silnika podczas startu" i nie zdążyła wrócić na lotnisko Olaya Herrera, jedno z dwóch w Medellin. Port lotniczy poinformował na Twitterze, że nikt z pasażerów i załogi samolotu nie przeżył wypadku. W sumie było to 8 osób.

RadioZET.pl/AFP