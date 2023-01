We włoskich mediach rozpowszechniony został wizerunek 25-letniego Polaka i jego personalia po tym, gdy policja zidentyfikowała go na podstawie nagrań z kamer jako sprawcę napaści na dworcu na Izraelkę, do której doszło wieczorem 31 grudnia.

Rzym. Polak poszukiwany za atak na turystkę z Izraela

Na nagraniu widać scenę napaści na kobietę w pobliżu kas biletowych. Kobieta ugodzona nożem, to turystka, która przyjechała na kilka dni do Wiecznego Miasta. Poważnie ranna trafiła do szpitala.

Inne nagranie, które krąży w mediach społecznościowych, pokazuje sprawcę ataku, chodzącego wokół wejściu na teren rzymskiego dworca i trzymającego torbę w ręku.

Wcześniej media podawały, że kobieta została zaatakowana po tym, gdy bezdomny zobaczył na jej plecaku żydowskie symbole. Podejrzany jest o próbę zabójstwa na tle nienawiści rasowej.

Podejrzewany to pochodzący z Grudziądza (woj. kujawsko-pomorski) Aleksander Chromik. Młody mężczyzna przyjechał do Włoch osiem miesięcy temu. Oprócz Rzymu miał przebywać również w Livorno, Turynie i Wenecji. Do kraju nie wrócił, mimo rzekomych prób namówienia go ze strony rodziny.

Włoski portal today.it informuje, że Chromik od momentu przybycia na Półwysep Apeniński nie pracował i prowadził żywot bezdomnego, nocując na dworcach, klatkach schodowych oraz w opuszczonych budynkach. W ciągu dnia miał być widywany na stacjach benzynowych oraz w barach, gdzie szukał bezpłatnego dostępu do internetu.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP/Facebook/Twitter/today.it