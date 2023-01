16-latka znaleziona naga w worku. Szokujące doniesienia przeczą wersji rodziny

Poszukiwana przez dwa dni Maria Ángela Olguín została znaleziona 21 stycznia na złomowisku położonym ok. 30 km od stacji Indios Verdes, w mieście Nezahualcóyotl, które jest częścią aglomeracji Mexico City. 16-latka była naga i znajdowała się w worku. Jej rodzina jest przekona, że dziewczyna padła ofiarą porwania.

Meksyk. Maria Ángela Olguín odnaleziona

Maria miała zostać uprowadzona z miejsca, w którym czekała na swoją matkę. Tak relacjonowała to w rozmowie z meksykańskimi mediami siostra ofiary, powołując się rzekomo na ustalenia policji.

- Mówiła, że w miejscu, w którym była przetrzymywana, było wiele innych dziewcząt i kobiet, wiele nieletnich, ale nie mogła powiedzieć nic więcej - przekazał w rozmowie z "El Universal" szef policji w dzielnicy Nezahualcóyotl.

Matka dziewczynki wraz z dziesiątkami kobiet rozpoczęła poszukiwania córki w na terenie całej aglomeracji stołecznej. Członkowie grupy poszukiwawczej zablokowali m.in. wyjazd z dworca autobusowego w pobliżu miejsca, gdzie miał dojść do porwania, by skłonić władze do bardziej zdecydowanych działań w tej sprawie.

Sprawa 16-letniej Marii. Ustalenia prokuratury przeczą wersji rodziny

Doniesienia "El Pais" rzucają jednak na tę sprawę nowe światło. Dziennik pisze o ustalenia prokuratury, która podważa wersję rodziny i policji, utrzymując, że Maria samowolnie oddaliła się od matki i dotarła do zlokalizowanej w rejonie Pałacu Bellas Artes siedziby kolektywu feministycznego.

Z "El Pais" rozmawiała szefowa grupa, wedle której Maria szukała u nich pomocy, a one zaoferowały jej nocleg już jednej z członkiń. W jej mieszkaniu miała spędzić noc z 19 na 20 stycznia. Członkinie kolektywy twierdzą też, że zgłosiły odpowiednim służbom sprawę 16-latki pod kątem zbadania, czy doszło do przemocy.

W piątek, po tym, jak w mediach pojawił się komunikat, że nastolatka jest poszukiwana, grupa udostępniła tę informację. W sobotę dziewczyna zgłosiła się ponownie do siedziby kolektywu, po czym szybko zniknęła. Kilka godzin później znaleziono ją w worku.

Szefowa grupy nie chciała zdradzić dziennikarzom, z jakiego powodu 16-latka się do nich zgłosiła. - Wszystko przekazałyśmy prokuraturze - powiedziała. Meksykańska Prokuratura Generalna upubliczniła zaś nagranie z miejskiego monitoringu, z piątku 20 stycznia. Widać na nim Marię, która w towarzystwie innej kobiety przemierza ulice Mexico City - park oraz zabudowane ulice.

Pojawiają się jednak sprzeczne ustalenia dotyczące jej stroju danego dnia. Na filmiku zarejestrowano bowiem dziewczynę w czerwonej bluzie, a jej matka przekonywała, że w dniu, gdy ostatni raz ją widziała, Maria była ubrana inaczej. Oprócz tego, według prokuratury 16-latka miała powiedzieć jednej z członkiń kolektywu, że chce się udać do dzielnicy Nezahualcóyotl, by odwiedzić przebywającą tam osobę. Nie wiadomo jednak, o kogo chodziło.

Na ten moment nie zidentyfikowano żadnych osób, którym można by było przedstawić zarzuty. Od momentu, gdy Maria zniknęła, zaczęły się pojawiać hipotezy, jakoby mogła paść ofiary grupy przestępczej, zajmującej się handlem ludźmi. Nie zostało to jednak potwierdzone, a rodzina dziewczyny nie chciała rozmawiać z "El Pais".

RadioZET.pl/El Pais/Fiscalia General de Justicia Ciudad de Mexico