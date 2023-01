Meksykańskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły operację zatrzymania Ovidio Guzmana w czwartek w Culiacan, stolicy stanu Sinaloa w północno-zachodniej części Meksyku.

Zatrzymanie syna "El Chapo". 29 zabitych w starciach

– Dziesięciu wojskowych niestety straciło życie podczas wypełniania swoich obowiązków – powiedział w piątek meksykański sekretarz obrony Luis Cresencio Sandoval. Jak dodał, 35 innych żołnierzy odniosło rany od pocisków z broni palnej. Podczas operacji schwytano 21 osób podejrzanych o przestępstwa, w tym Ovidio Guzmana pseud. "Mysz".

Pomiędzy wojskiem i gangsterami doszło do bardzo intensywnej wymiany ognia. Wśród zabitych znajduje się wysokiej rangi oficer armii meksykańskiej. Sandoval nie wymienił jego nazwiska, podając jedynie, że dowodzona przez oficera grupa żołnierzy została ostrzelana po zatrzymaniu Guzmana.

Brak na razie informacji o ofiarach wśród osób postronnych. – Nie mamy żadnych informacji dotyczących cywilów, którzy mieliby stracić życie – zaznaczył Sandoval.

Podczas zamieszek, które wybuchły po zatrzymaniu Guzmana, gangsterzy ostrzelali również jeden samolot cywilny i dwa wojskowe na lotnisku w Culiacan. Te ostatnie musiały awaryjnie lądować po trafieniu dużą liczbą pocisków. W wyniku tych incydentów nikt nie został jednak ranny.

Kim jest Ovidio Guzman, syn "El Chapo"?

Gangsterzy oczekiwali, że wojsko będzie chciało przetransportować Guzmana samolotem do stolicy kraju Meksyku. W najbliższych dniach ma tam gościć prezydent USA Joe Biden. Meksykańscy komentatorzy uznają aresztowanie Guzmana za "powitalny prezent" dla przywódcy USA.

Ovidio Guzman, uznawany jest za jednego z przywódców kartelu z Sinaloa i jednego z największych handlarzy fentanylem. Co roku ten syntetyczny narkotyk prowadzi w Stanach Zjednoczonych do kilkudziesięciu tysięcy zgonów. USA wyznaczyły nagrodę w wysokości 5 mln dolarów za pomoc w jego ujęciu. Waszyngton domagał się jego ekstradycji do USA.

RadioZET.pl/PAP