Kobieta straciła dziewictwo w wieku 43 lat. Opowiedziała, jak do tego doszło

Melanie Hawkes z Perth w Australii pracuje jako montażystka. W rozmowie z BBC przyznała, że brak aktywności seksualnej w jej życiu wynikał z przekonania, że nie znajdzie odpowiedniego mężczyzny. Problemem była też jej niepełnosprawność.

Przełom nastąpił w styczniu, gdy w okresie samoizolacji jej opiekunka Tracey robiła jej masaż. Kobieta po raz pierwszy poczuła przyjemność niemedycznego dotyku. Zdała sobie sprawę, że ma seksualne potrzeby, które chce zaspokoić.

Melanie Hawkes straciła dziewictwo w wieku 43 lat

Tracey doradziła jej, by przejrzała ofertę internetowej agencji towarzyskiej. Wybrała mężczyznę o imieniu Chayse. Hawkes opowiedziała BBC o problemach osoby z niepełnosprawnością w sferze seksualnej.

- Zadałam mu milion pytań - wspominała Hawkes. Jednym z nich było to, czy byłby w stanie poradzić sobie z podniesieniem jej na łóżko przed seksem. Po tej rozmowie zdecydowała się skorzystać z usług Chayse’a. - Miałam świadomość, że brakuje mi wiedzy seksualnej i czułam się całkowicie przytłoczony ekspertem, który stał przede mną - opowiadała Hawkes o spotkaniu z pracownikiem seksulanym.

- Po raz pierwszy byłam naga przed mężczyzną poza szpitalem - mówiła. Mężczyzna pomógł jej opanować nerwy i rozładować napięcie. 43-latka zrozumiała, że chociaż ona nie była ekspertką w sferze seksualnej, Chayse nie miał pojęcia o niepełnosprawności. - Skończyło się na tym, że śmialiśmy się ze swojej ignorancji i naiwności – wyznała. - Dwie godziny później byliśmy najlepszymi kumplami - dodała kobieta.

Ich pierwsze spotkanie trwało dwie godziny. Jak czytamy, usługa nie jest tania - Chayse bierze 400 dolarów australijskich za godzinę, w przeliczeniu na złotówki to ponad 1 złotych. Pomimo wysokiej ceny, Hawkes wkrótce zarezerwowała drugą sesję. Z czasem dowiadywała się więcej o swoim ciele. Na przykład nauczyła się, że jej nogi mogą być „nieprzewidywalne”, w czasie intymnego zbliżenia. Musiała je przymocować do łóżka.

43-latka podkreśliła, że ważne dla niej było posiadanie pełnej kontroli nad tym, jak przebiega stosunek. - Wiedziałem, że jeśli Chayse zrobi coś, co mi się nie spodoba, przestanie - wyznała.

Hawkes nadal regularnie widuje się z Chayse, mówiąc, że ich spotkania wzmocniły jej pewność siebie. - Trudno się w nim nie zakochać. Muszę pamiętać o tym, że (w jego przypadku – red.) jest to zawodowa relacja - mówiła. Hawkes zaczęła używać aplikacji randkowych, aby znaleźć kogoś, kto ją pokocha i będzie chciał robić z nią to, co Chayse, ale za darmo.

