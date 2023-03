"Kiedy myślisz, że widziałeś już wszystko, nagle trafiasz na coś takiego" - tak brzmi jeden z komentarzy pod szokującym filmem, na którym mężczyzna uderza w twarz niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim. Mirror podaje, że do zdarzenia doszło pod jednym z klubów nocnych w Bristolu w Wielkiej Brytanii.

Na filmie, który wywołał oburzenie w mediach społecznościowych widzimy mężczyznę na wózku inwalidzkim, który rozmawia z przechodniem. Nagle w kadrze pojawia się kolejna osoba, która z impetem uderza niepełnosprawnego w twarz.

Siła uderzenia była na tyle duża, że mężczyzna wraz z wózkiem przewrócił się na plecy i uderzył o ziemię. Natychmiast po zdarzeniu napastnik odszedł. Media podają, że agresora zdenerwował fakt, iż niepełnosprawny przejechał mu kołem wózka po nodze.

Pobicie niepełnosprawnego. Sprawę bada policja

Internauci nie żałowali słów krytyki wobec mężczyzny, który zaatakował niepełnosprawnego. "To jest absolutne dno, mam nadzieję, że karma do niego wróci" - czytamy w jednym z komentarzy. "To naprawdę najbardziej szokująca rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem" - komentował inny z internautów.

Nagranie trafiło też do lokalnej policji, która wszczęła w tej sprawie dochodzenie, mimo że mundurowi nie otrzymali jeszcze oficjalnego zgłoszenia. - Film był szeroko rozpowszechniany, dlatego ważne jest, abyśmy zidentyfikowali znajdujące się na nim osoby. Prosimy każdego, kto może mieć informacje w tej sprawie o jak najszybsze zgłaszanie się - powiedział Adam Dolling, inspektor lokalnej policji.

RadioZET.pl/Mirror