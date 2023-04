Mężczyznę irytował kogut sąsiada. Poszedł do sądu. Zwierzę skazano na śmierć

Do nietypowej rozprawy doszło w ubiegłym tygodniu w Nigerii. Do sądu wpłynęła tam skarga od mężczyzny, który nie mógł spać przez koguta swojego sąsiada. Zwierzę miało bezustannie piać.

Nigeria. Kogut został skazany na śmierć

Sąd postanowił zająć się sprawą niemalże "od ręki". 4 kwietnia właściciel zwierzęcia Isyaku Shuaibu został wezwany na salę rozpraw, gdzie usłyszał wyrok wobec swojego koguta. Zwierzę miało zostać jak najszybciej uśmiercone.

Mężczyzna wyjaśnił, że koguta nabył, by zjeść go na Wielkanoc. Poprosił sędziego, aby "karę śmierci" odłożyć o kilka dni, na co zezwolono. Sąd postawił jednak warunek, by do tego czasu zwierzę trzymać w warunkach, które umożliwią sąsiadom normalne funkcjonowanie. Właściciel koguta został również poinformowany, że jeśli nie uśmierci zwierzęcia, grozi mu kara grzywny.

Służby reagują na zgłoszenia dotyczące zwierząt

Lokalne władze w rozmowie z BBC przekazały, że to nie pierwszy raz, gdy wymiar sprawiedliwości zajmuje się sprawą niesfornych zwierząt. - Raz na jakiś czas zajmujemy się takimi dziwnymi przypadkami. Powiedzmy, że sąd jest miejscem, w którym każdy może dochodzić swoich praw - powiedział jeden z urzędników.

Przytoczył przy tej okazji historię sprzedawcy ryb, który zażądał od policjantów aresztowania owcy, która rzekomo "zjadała jego towar". Funkcjonariusze zareagowali na zgłoszenie, zatrzymali zwierzę i oddali je pod opiekę właściciela.

RadioZET.pl/BBC