Mieszkaniec Chersonia przytulił polskiego dziennikarza. Wzruszająca relacja

Chersoń świętuje od trzech dni. Chociaż w mieście nie ma łączności i prądu, na głównym placu miasta wciąż trwała dyskoteka - podał w niedzielę portal Hromadske. Na ulicach wciąż widać wiele flag narodowych i witanych łzami i uściskami żołnierzy ukraińskich.

Kyryło Tymoszenko z biura prezydenta Ukrainy opublikował w sobotę zdjęcia z wyzwolonego spod rosyjskiej okupacji Chersonia na południu kraju. "Chersoń wrócił do domu" - napisał.

Chersoń świętuje wyzwolenie. Wzruszająca relacja Mateusza Lachowskiego

"Ludzie czekali na nas osiem miesięcy. Przez osiem miesięcy każdego dnia trwała walka o każdy centymetr naszej ziemi! I jesteśmy tu!" - podkreślił Tymoszenko w komunikatorze Telegram.

Radość na ulicach wyzwolonego Chersonia relacjonował korespondent Polsat News, Mateusz Lachowski. - Od wczoraj trwa tu święto. Tu ludzie są naprawdę szczęśliwi, że miasto jest znowu ukraińskie, że zostało wyzwolone - mówił.

W trakcie relacji do polskiego dziennikarza podeszła kobieta, która w języku ukraińskim krzyknęła: "Chersoń to Ukraina". Do Polaka podszedł także mężczyzna, który wyjaśnił, że mieszkańcy Chersonia dobrowolnie pojawili się w tym miejscu. - Nikt ich nie naganiał w to miejsce, oni sami tu przyszli, by świętować. Sława Zbrojnym Siłom Ukrainy. Sława Ukrainie - mówił. W pewnej chwili przytulił polskiego korespondenta.

Oglądaj

Do wyzwolonego spod rosyjskiej okupacji Chersonia na południu Ukrainy wróciły i przystąpiły do działania władze miejskie i obwodowe, policja oraz Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) - poinformował w sobotę szef chersońskich władz obwodowych Jarosław Januszewycz. W mieście wprowadzono godzinę policyjną.

RadioZET.pl/ Polsat News/ PAP